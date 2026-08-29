Olimpia visita a Recoleta buscando consolidar su recuperación

Olimpia: Semana de triunfos que inicia la recuperación tras frustración internacional

El Franjeado viene de una semana redonda de triunfos. El más reciente se dio en los dieciseisavos de final de la Copa Paraguay frente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar (5-3), representante de la Primera División B, resultado que le permitió anotarse entre los 16 mejores del certamen. Sin embargo, no todo fue perfecto: tras el duelo copero, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez expresó su preocupación por la cantidad de goles encajados.

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En materia liguera, el equipo de Para Uno llega tras un gran triunfo en el Superclásico ante Cerro Porteño. En aquella ocasión, el conjunto se llevó por delante a su rival de siempre con una enorme respuesta de actitud para remontar un marcador adverso, iniciando así la recuperación tras lo que fue la dura caída por goleada ante Vasco da Gama en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tropiezo que sepultó el sueño internacional de los olimpistas de ir por la “copa que les falta”.

Recoleta FC: El foco puesto en el torneo local sin la “distracción” internacional

Por el lado de Recoleta FC, viene de adjudicarse el boleto a los octavos de final de la Copa Paraguay tras derrotar al Deportivo Santaní, representante de la División Intermedia. Con esta victoria, el equipo logró romper una racha adversa de cuatro caídas consecutivas, si sumamos los dos encuentros de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante el poderoso Boca Juniors, en el que cayó tanto en la ida como en la vuelta.

En cuanto a liga se refiere, el elenco comandado por Jorge González Frutos viene de tropezar en las dos últimas fechas, siendo la más reciente la derrota a domicilio frente a Sportivo Ameliano. Ahora, ya sin la distracción internacional, el conjunto “Canario” deberá poner el foco en sumar los puntos que primero le permitan asegurar la permanencia en la categoría y luego pescar por otro boleto internacional mediante la tabla acumulativa.