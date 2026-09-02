Educadores rurales de Misiones respaldan a médicos e izan bandera negra por la crisis sanitaria

Los docentes asociados a la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) de San Juan Bautista, Misiones, a través de su presidenta, Corina Falcón, señalaron que como medida simbólica la organización convocó a izar una bandera negra junto a la bandera paraguaya en hospitales, instituciones y viviendas, además de utilizar brazaletes negros como señal de duelo por la situación que atraviesa el sistema sanitario.

Falcón señaló que la decisión de acompañar al sector médico responde a la falta de respuestas a reclamos que llevan varios años sin ser atendidos.

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“La Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos acompaña esta lucha de nuestros médicos y desde hoy estamos izando una bandera negra como luto por lo que estamos viviendo”, expresó.

La educadora sostuvo que la crisis sanitaria afecta directamente a toda la ciudadanía y cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con los profesionales de la salud.

“Hace mucho tiempo los médicos vienen reclamando y no fueron atendidos. Se firmaron acuerdos con ellos; sin embargo, fueron desatendidos. La sociedad paraguaya está sufriendo las consecuencias de la falta de medicamentos”, afirmó.

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La dirigente también apuntó a la situación del IPS y aseguró que los aportantes padecen la escasez de medicamentos y otras deficiencias en la atención.

“Es vergonzoso el desamparo en el que nos dejan nuestras autoridades. Nosotros también somos aportantes al IPS y sufrimos la falta de medicamentos y de atención”, manifestó.

La misma responsabilizó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional por la crisis del sistema de salud y cuestionó la falta de acciones concretas para revertir la situación.

“El pueblo paraguayo está desamparado por la falta de médicos, de insumos y de hospitales adecuados, higiénicos y limpios, donde el paciente pueda ir con tranquilidad”, indicó.

Reclamos al Gobierno

Los miembros de la AERS, exigen al Gobierno Nacional instalar una mesa de diálogo con respuestas concretas, cumplir los acuerdos pendientes con el sector de la salud e invertir de manera urgente en medicamentos, insumos, infraestructura hospitalaria y condiciones dignas de trabajo para el personal sanitario.

La asociación sostiene que la bandera negra representa el duelo y la preocupación de la ciudadanía por el deterioro de la salud pública y convoca a la población a sumarse a esta manifestación simbólica.