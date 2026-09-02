Víctor Bogado sobre Prieto: “No recuerdo en la historia una persona con tantas denuncias de corrupción”

Bogado ya había cuestionado a Miguel Prieto desde sus redes sociales por haber encabezado una caravana hasta la Basílica de Caacupé y entrar al templo con un chaleco antibalas.

“Yo no recuerdo en la historia política paraguaya una persona que haya tenido así tantas denuncias de hechos concretos de corrupción e incluso que esas denuncias hayan sido hechas por sus propios aliados políticos”, manifestó el exsenador y ocasional “asesor” o enlace de la Embajada de Taiwán en Paraguay.

Hizo estas declaraciones al ser entrevistado en Radio Cáritas y C9N.

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Bogado señaló que Miguel Prieto hizo una “caravana de victimización y el ridículo de ponerse incluso chaleco antibalas”. Sostuvo que, lejos de correr el riesgo de ser “desaparecido”, el presidenciable pronto aparecerá, pero ante la Justicia por sus procesos de corrupción.

“Quien va a dirimir va a ser el sistema de justicia que va a determinar si hay responsabilidad o no en lo que haya hecho en su momento”, sentenció.

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Pide no subestimar a Prieto

No obstante, Bogado dijo que los colorados no deben caer en subestimar a Prieto. “Yo creo que no hay que subestimarle, yo no subestimo a nadie, no hay enemigo chico en política”, afirmó.

Sostuvo además que el presidenciable opositor está siguiendo “un libreto” y que “todos sus movimientos están estudiados”. Incluso dijo que cuando opinó sobre su caso en sus redes sociales, un supuesto “ejército de bots” salió a atacarlo.

“Prieto no es ningún improvisado, se hace asesorar, tiene recursos suficientes y lógicamente no hay que subestimarlo”, insistió.

Da un manual de Persecución Política

Bogado eludió opinar sobre si Prieto es víctima de una persecución política por parte del cartismo. No obstante sostuvo que “La persecución política”, ha cambiado en la era digital y ya se cuentan con “manuales”.

Sostuvo que primero se instala lo que se denomina Fake News (noticias falsas) y Law Fire (guerra jurídica). “Se instala una mentira como si fuese verdad y a partir de ahí comienzan a funcionar los resortes de que todo está contaminado”, señaló.

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Dijo además que en la actualidad también hay “luchas de corporaciones económicas” muy fuertes, que son propietarias de medios y bancos “que realmente defienden primero sus intereses económicos y tienen su agenda política ya trazada y tienen su aliado político ya inmerso incluso en el parlamento de la nación”.

Antecedentes de Víctor Bogado

Bogado fue el segundo senador en la historia del Paraguay en perder su investidura. Fue destituido en 2019 tras ser condenado por cobro indebido de honorarios por el caso Niñera de Oro.

Fue condenado a un año de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena, y debía abonar G. 20 millones durante 24 meses como parte del resarcimiento del daño para destinarlos a organizaciones benéficas.

Además, siendo titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), durante el período presidencial del cuestionado Luis Ángel González Macchi, fue denunciado por múltiples casos de corrupción.

Según su historial, concedió a la modelo y empresaria Zuni Castiñeira una reglamentación a la medida en el tema del servicio de audiotexto.

También lo denunciaron por supuestamente beneficiar al exsenador Gustavo Pedrozo cuando era propietario del servicio de cable CMM (Consorcio Multipunto Multicanal) que en 2001 fue adjudicado con un subsidio de G. 2.900 millones para instalar internet en 123 escuelas públicas.

La entonces telefónica Telecel fue beneficiada también con G. 3.300 millones para instalar el servicio de internet en 164 empresas públicas y tampoco cumplió.

Otro sonado caso durante la presidencia de Bogado en la Conatel fue el de los famosos teléfonos satelitales que en la mayoría de los casos no llegaron a funcionar, pese a los millones de guaraníes del subsidio otorgado a varias empresas.

Arnaldo Giuzzio, siendo fiscal, imputó a Bogado en 2006.