Política
04 de septiembre de 2026 a la - 19:39

Declaran asueto en Capitán Bado por aniversario de independencia de Brasil

Cartel de demostración de afecto por la ciudad de Capitán Bado, con letras corpóreas, en uno de sus puntos de acceso.
Cartel de demostración de afecto por la ciudad de Capitán Bado, con letras corpóreas, en uno de sus puntos de acceso.

La Municipalidad de Capitán Bado, fronteriza con el Brasil, declaró asueto para el próximo lunes por la celebración de independencia del vecino país.

Por Eder Rivas

El intendente de Capitán Bado, Lorenzo Riveros (ANR), firmó el jueves último la resolución número 417/2026, por la cual se declara asueto municipal el próximo lunes 7 de septiembre en la ciudad ubicada en Amambay.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta la conmemoración de los 204 años de la independencia de Brasil, a celebrarse ese día y en cuyo marco la ciudad brasileña de Coronel Sapucaia, que forma frontera seca con Paraguay, realizará diversas actividades.

Parte resolutiva de la declaración de asueto municipal en Capitán Bado para el 07 de septiembre por la Independencia de Brasil.
La Intendencia Municipal de Capitán Bado declara asueto municipal para el 7 de septiembre por la independencia de Brasil.

Es un gesto de reciprocidad, afirman

El concejal Adalberto Denis Ortiz (ANR), presidente de la Junta Municipal de Capitán Bado, indicó que el asueto es parte de un gesto de reciprocidad, ya que la Municipalidad de Coronel Sapucaia suele hacer la misma declaración cuando se celebra la independencia de nuestro país.

Agregó que el asueto solo implica que la Municipalidad va a estar cerrada para que sus integrantes asistan a los actos en el vecino país y el resto de las actividades se desarrollará con normalidad.

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Por su parte, la concejal Dionisia Suárez (ANR) puntualizó que el asueto no es de cumplimiento obligatorio y que el sector comercial va a operar con total normalidad ese día.