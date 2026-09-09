Monseñor Osmar López dice que “una educación que no libera nos mantiene en la oscuridad”

El obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, expresó su preocupación por los bajos niveles de comprensión lectora en Paraguay y afirmó que el país necesita una educación que forme conciencia, enseñe a pensar y contribuya a transformar la realidad social.

“Siete de cada diez jóvenes no entienden lo que leen. De diez estudiantes, siete no comprenden lo que leen. Es una realidad que debe llamarnos a la reflexión”, sostuvo el obispo al referirse a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

Lea más: Fracaso en la prueba PISA: ¿por qué cayó el rendimiento? Esto dice el MEC

López añadió que esa situación también alcanza a parte del cuerpo docente. “El mismo porcentaje, según el Ministerio de Educación, también se da entre los docentes”, manifestó.

Para el obispo, la educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos. “Una educación que no libera, una educación que no lleva a la conciencia y a la concientización, no es una educación liberadora”, expresó.

Asimismo, afirmó que la falta de comprensión limita la participación de la ciudadanía. “Siempre vamos a estar en la oscuridad porque no entendemos lo que ocurre con nosotros”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, monseñor Osmar López remarcó que el desafío es construir una educación que forme ciudadanos críticos y responsables.

“La educación debe despertar la conciencia, enseñar a pensar y ayudar a transformar la realidad de las personas y de la sociedad”, concluyó.