Fracaso en la prueba PISA: ¿por qué cayó el rendimiento? Esto dice el MEC

El informe reveló un rendimiento sustancialmente inferior a la media internacional en áreas clave: solo un 24% de los estudiantes superó el nivel básico en lectura (frente al 69% del promedio global), un 10% en matemáticas (frente al 64%), un 24% en ciencias (frente al 74%) y un 14% en resolución de problemas computacionales (frente al 64%).
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Ante este escenario, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, analizó en comunicación con ABC Cardinal los múltiples factores que inciden en el desempeño estudiantil y matizó el alcance de las cifras internacionales.
“El final de un modelo”
En primer término, el titular de la cartera educativa descartó de plano que la prevalencia del idioma guaraní sea la causa del descenso en los puntajes. “Yo no comparto la idea de que el guaraní sea el culpable de nuestra caída porque, si fuera cierto, tendría que haber ocurrido mucho antes”, afirmó.
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Para él, la caída de rendimiento fue un fenómeno global influido también por la pandemia. “Este grupo que se evaluó es el grupo que vivió la pandemia en el cuarto, quinto y sexto grado, que son los grados donde se fija el desarrollo de la lectoescritura”, explicó.
Ramírez argumentó además que la prueba PISA evidencia la crisis del formato de enseñanza tradicional. “Yo creo que es el final de un modelo. La escuela hasta ahora se basa en la respuesta correcta y, sin embargo, los exámenes PISA buscan preguntas correctas, buscan desarrollo de pensamiento y pensamiento crítico que la escuela tradicional no trabaja”, aseveró.
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Para graficar esta desarmonía, comparó que “es como si te preparaste para correr 100 metros y te evalúan con una maratón”.
A esto se sumó un factor tecnológico clave, ya que fue la primera vez que el examen se tomó mediante plataformas digitales. “En la escuela se trabaja todo el tiempo con papel y te toman una prueba con computadora. PISA dice que lo que más pudo haber influido es que es la primera vez que se tomó por medios digitales”, puntualizó.
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El uso de la tecnología y el valor del libro
Al ser consultado sobre el impacto de los dispositivos móviles en el aprendizaje, el ministro abogó por un enfoque equilibrado. “No es el celular o no celular, sino cómo usás. Pasa lo mismo con la Inteligencia Artificial: depende de cómo la usás y para qué la usás”, sostuvo.
Sin embargo, alertó sobre cómo la inmediatez tecnológica ha reducido el hábito de la lectura profunda. “Antes leíamos grandes libros complejos y se cambió eso por resúmenes, y hoy por frases. Ahí es donde la tecnología no nos ayuda, porque no te ayuda al hábito de la lectura. Lógicamente que va a haber una dificultad enorme en comprensión porque no se está trabajando lo básico. Es fundamental el libro”, enfatizó el titular del MEC.
Formación docente
Más allá de los condicionantes externos, Ramírez identificó la capacitación de los profesores como el factor más decisivo dentro del aula. Al respecto, reveló cifras preocupantes de un diagnóstico reciente aplicado a los educadores.
“Evaluamos a 109.509 maestros para pruebas de comprensión; 79.000 no pasaron. Quiere decir que 3 de cada 10 maestros comprenden lo que leen. Entonces, cuando evaluamos a los alumnos, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar que haya una diferencia”, advirtió.
En ese sentido, criticó duramente a “los institutos de formación docente que regalan los títulos o que funcionan solo los sábados”.
La apuesta al examen SNEPE
Finalmente, el ministro instó a no aceptar los parámetros externos de manera pasiva y ratificó que la prioridad oficial será potenciar el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE).
“SNEPE es nuestra prueba oficial, la política pública más sostenida en educación. Son pruebas estandarizadas pero adaptadas a la realidad paraguaya”, sostuvo.
El titular de la cartera educativa concluyó diciendo que hay que “revisar las pruebas estándares que vienen con otra idea de país y otro modelo de vida, y que se aplican uniformemente a todos”.