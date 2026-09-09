Fracaso en la prueba PISA: ¿por qué cayó el rendimiento? Esto dice el MEC

El informe reveló un rendimiento sustancialmente inferior a la media internacional en áreas clave: solo un 24% de los estudiantes superó el nivel básico en lectura (frente al 69% del promedio global), un 10% en matemáticas (frente al 64%), un 24% en ciencias (frente al 74%) y un 14% en resolución de problemas computacionales (frente al 64%).

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Ante este escenario, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, analizó en comunicación con ABC Cardinal los múltiples factores que inciden en el desempeño estudiantil y matizó el alcance de las cifras internacionales.

📍 Pruebas Pisa: drástica caída en lectura en gobierno de Peña.



Este es el debate en #LaPrimeraMañana.



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“El final de un modelo”

En primer término, el titular de la cartera educativa descartó de plano que la prevalencia del idioma guaraní sea la causa del descenso en los puntajes. “Yo no comparto la idea de que el guaraní sea el culpable de nuestra caída porque, si fuera cierto, tendría que haber ocurrido mucho antes”, afirmó.

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Para él, la caída de rendimiento fue un fenómeno global influido también por la pandemia. “Este grupo que se evaluó es el grupo que vivió la pandemia en el cuarto, quinto y sexto grado, que son los grados donde se fija el desarrollo de la lectoescritura”, explicó.

📍 PISA Paraguay: Luis Ramírez atribuye la caída al guaraní



"No es el culpable, no es atribuible como único, pero contribuye para generar una dinámica distinta. PISA dice que fue la primera vez que se tomó de manera digital, en la escuela se trabaja todo el tiempo de papel y… pic.twitter.com/NlhlteleIs — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 9, 2026

Ramírez argumentó además que la prueba PISA evidencia la crisis del formato de enseñanza tradicional. “Yo creo que es el final de un modelo. La escuela hasta ahora se basa en la respuesta correcta y, sin embargo, los exámenes PISA buscan preguntas correctas, buscan desarrollo de pensamiento y pensamiento crítico que la escuela tradicional no trabaja”, aseveró.

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Para graficar esta desarmonía, comparó que “es como si te preparaste para correr 100 metros y te evalúan con una maratón”.

A esto se sumó un factor tecnológico clave, ya que fue la primera vez que el examen se tomó mediante plataformas digitales. “En la escuela se trabaja todo el tiempo con papel y te toman una prueba con computadora. PISA dice que lo que más pudo haber influido es que es la primera vez que se tomó por medios digitales”, puntualizó.

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El uso de la tecnología y el valor del libro

Al ser consultado sobre el impacto de los dispositivos móviles en el aprendizaje, el ministro abogó por un enfoque equilibrado. “No es el celular o no celular, sino cómo usás. Pasa lo mismo con la Inteligencia Artificial: depende de cómo la usás y para qué la usás”, sostuvo.

📍 Incidencia de los celulares en las instituciones educativas.



"Los teléfonos no nos ayuda al hábito de la lectura. Ahora es al revés, leés dos frases y tenés que sacar una palabra, el libro es fundamental y también es fundamental en alguna edad la tecnología", ministro del… https://t.co/Xbo2x4z57K pic.twitter.com/RmNqpc07xz — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 9, 2026

Sin embargo, alertó sobre cómo la inmediatez tecnológica ha reducido el hábito de la lectura profunda. “Antes leíamos grandes libros complejos y se cambió eso por resúmenes, y hoy por frases. Ahí es donde la tecnología no nos ayuda, porque no te ayuda al hábito de la lectura. Lógicamente que va a haber una dificultad enorme en comprensión porque no se está trabajando lo básico. Es fundamental el libro”, enfatizó el titular del MEC.

Formación docente

Más allá de los condicionantes externos, Ramírez identificó la capacitación de los profesores como el factor más decisivo dentro del aula. Al respecto, reveló cifras preocupantes de un diagnóstico reciente aplicado a los educadores.

📍 Resultados de PISA.



🗣️ "Mucho de lo que se analiza en PISA corresponde a un modelo de país que muchas veces es diferente la vivencia",



🗣️ "Son pruebas estandarizadas pero adaptadas a la sociedad paraguaya"



- Ministro del @MECpy, Luis Ramírez.#LaPrimeraMañana



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“Evaluamos a 109.509 maestros para pruebas de comprensión; 79.000 no pasaron. Quiere decir que 3 de cada 10 maestros comprenden lo que leen. Entonces, cuando evaluamos a los alumnos, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar que haya una diferencia”, advirtió.

En ese sentido, criticó duramente a “los institutos de formación docente que regalan los títulos o que funcionan solo los sábados”.

🗣️ "Nosotros desde que llegamos le evaluamos a 109.500 maestros a las pruebas de comprensión, 79 mil no pasaron, ¿cuándo le evaluamos a los alumnos qué podemos esperar?"



🗣️ "Acá tenemos que insistir en los institutos de formación docente"



- Ministro del @MECpy, Luis Ramírez.… https://t.co/E1cq8KtYWf pic.twitter.com/oDYbxfLABV — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 9, 2026

La apuesta al examen SNEPE

Finalmente, el ministro instó a no aceptar los parámetros externos de manera pasiva y ratificó que la prioridad oficial será potenciar el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE).

“SNEPE es nuestra prueba oficial, la política pública más sostenida en educación. Son pruebas estandarizadas pero adaptadas a la realidad paraguaya”, sostuvo.

El titular de la cartera educativa concluyó diciendo que hay que “revisar las pruebas estándares que vienen con otra idea de país y otro modelo de vida, y que se aplican uniformemente a todos”.