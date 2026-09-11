Efecto humedad: Candidato cartista “inaugura” hasta un cartel en Luque

La carrera por llegar al sillón municipal está llegando a su fin y los diferentes candidatos buscan cualquier forma para posicionar su figura y así quedar en el “inconsciente colectivo”.

Sin embargo, al candidato a intendente de Luque Hugo Farías (ANR-HC), se le fue la mano y se convirtió en una verdadera humedad pues acapara cualquier acto, desfile, inauguración o reunión vecinal para colarse.

El cartista aparece en primera fila en todos los actos protocolares e inauguraciones que realiza la Municipalidad de Luque, cuyo intendente es el cartista Carlos Echeverría.

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Asimismo, se lo ve en los actos oficiales del Gobierno que se desarrollan en Luque como la entrega de viviendas sociales, de víveres y hasta la reciente inauguración de la sede de una comisaría.

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Es decir, que utiliza toda la estructura municipal y estatal para hacer proselitismo en abierta violación de varias prohibiciones legales.

Incluso el propio Santiago Peña, semanas atrás le dijo que “este servidor va estar a tu lado”. El presidente en varios actos protocolares, hizo proselitismo a favor de los candidatos cartistas con recursos de todos los paraguayos.

Inauguró un cartel vial en Luque

Hugo Farías también ya fue presentado como “intendente en situación de espera” en varios actos municipales, incluso usó el micrófono como una autoridad más.

Sin embargo, lo realizado el jueves ya pasó todos los niveles del proselitismo, pues se fue a “inaugurar” un cartel vial en la compañía Maramburé.

En la jerga coloquial paraguaya “humedad” se denomina a alguien que acapara todo. Generalmente, la humedad se va extendiendo de forma imparable.

Y definitivamente Hugo Farías se volvió humedad porque su actividad proselitista no perdona ni una actividad barrial, municipal o estatal.