Santiago Peña: su agenda oficial para el día 21 de septiembre

El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este lunes en reuniones empresariales y foros de inversión en Estados Unidos, en el marco de su viaje oficial para participar del debate general del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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