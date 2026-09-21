Política
21 de septiembre de 2026 a la - 06:57

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 21 de septiembre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña.MIGUEL GUTIERREZ

El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este lunes en reuniones empresariales y foros de inversión en Estados Unidos, en el marco de su viaje oficial para participar del debate general del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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  • 09:00 horas: Reunión con representantes de la firma Emerging Variant.
  • 10:00 horas: Reunión con representantes de la firma Scorpio Tankers.
  • 11:00 horas: Reunión con miembros del directorio de Modirum Gespi.
  • 12:00 horas: Reunión con autoridades de Fondos de Inversión.
  • 13:00 horas: Almuerzo de trabajo con altas autoridades de Bank of America.
  • 14:00 horas: Participación en el Paraguay Investment Forum – Día 1: “Discover Paraguay”.
  • 15:00 horas: Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
  • 19:00 horas: Asistencia a la Muestra Cultural paraguaya “Kuña Guapa”.