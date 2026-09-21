- 09:00 horas: Reunión con representantes de la firma Emerging Variant.
- 10:00 horas: Reunión con representantes de la firma Scorpio Tankers.
- 11:00 horas: Reunión con miembros del directorio de Modirum Gespi.
- 12:00 horas: Reunión con autoridades de Fondos de Inversión.
- 13:00 horas: Almuerzo de trabajo con altas autoridades de Bank of America.
- 14:00 horas: Participación en el Paraguay Investment Forum – Día 1: “Discover Paraguay”.
- 15:00 horas: Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
- 19:00 horas: Asistencia a la Muestra Cultural paraguaya “Kuña Guapa”.
21 de septiembre de 2026 a la - 06:57
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 21 de septiembre
El presidente de la República, Santiago Peña, centrará su agenda oficial de este lunes en reuniones empresariales y foros de inversión en Estados Unidos, en el marco de su viaje oficial para participar del debate general del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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