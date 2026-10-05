Santiago Peña: su agenda oficial para el día 5 de octubre

Esta es la agenda oficial del presidente Santiago Peña para hoy, 5 de octubre de 2026
- 09:00 h: acto de lanzamiento de la nueva familia de billetes del Paraguay, en el Banco Central del Paraguay (BCP), Asunción.
- 10:45 h: reunión con el ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, en Mburuvicha Róga.
- 12:00 h: audiencia con el presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), William Wilka, en Mburuvicha Róga.
- 13:00 h: recepción de las aeronaves A–29 Super Tucano y C–408 SkyCourier, en la sede de la Primera Brigada Aérea, Luque.
- 16:30 h: reunión con el ministro asesor jurídico, Roberto Moreno, en Mburuvicha Róga.