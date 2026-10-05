Política
05 de octubre de 2026 a la - 07:18

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 5 de octubre

Santiago Peña.
Santiago Peña se retira de la Junta de Gobierno de la ANR, luego de la derrota del coloradismo en las elecciones municipales en Asunción. Fernando romero

El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este lunes una jornada de trabajo que incluye el lanzamiento de la nueva familia de billetes del Paraguay, la recepción de aeronaves militares y reuniones con autoridades del Gabinete Civil y entes públicos.

Por ABC Color
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Esta es la agenda oficial del presidente Santiago Peña para hoy, 5 de octubre de 2026

  • 09:00 h: acto de lanzamiento de la nueva familia de billetes del Paraguay, en el Banco Central del Paraguay (BCP), Asunción.
  • 10:45 h: reunión con el ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, en Mburuvicha Róga.
  • 12:00 h: audiencia con el presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), William Wilka, en Mburuvicha Róga.
  • 13:00 h: recepción de las aeronaves A–29 Super Tucano y C–408 SkyCourier, en la sede de la Primera Brigada Aérea, Luque.
  • 16:30 h: reunión con el ministro asesor jurídico, Roberto Moreno, en Mburuvicha Róga.