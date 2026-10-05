Santiago Peña: su agenda oficial para el día 5 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 5 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este lunes una jornada de trabajo que incluye el lanzamiento de la nueva familia de billetes del Paraguay, la recepción de aeronaves militares y reuniones con autoridades del Gabinete Civil y entes públicos.