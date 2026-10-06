Eligen la primera intendenta de la historia de la ciudad de Atyrá

La primera mujer que ocupará el cargo de intendenta de la ciudad de Atyrá, departamento de Cordillera, es una reconocida docente. Obtuvo 360 votos más que la liberal Yves Tanis durante las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre.

Con el 100% de las mesas procesadas, según los resultados expuestos, Correa alcanzó 4.793 votos (50,45%), mientras que la candidata del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Yves Tanis, obtuvo 4.433 votos (46,66%). La diferencia en el “duelo” entre mujeres fue de 360 sufragios.

La participación electoral alcanzó el 72,40%, con un total de 9.501 votos registrados. También se contabilizaron 246 votos en blanco.

Lea más: Caacupé: empate de fuerzas deja una Junta Municipal sin mayoría

La nueva jefa comunal tiene el desafío de mantener el sitial ganado como “Ciudad más limpia del país”, fama reconocida construida mediante la autogestión promovida por el primer intendente del distrito, Feliciano Martínez Morales, y reconocida a nivel internacional.

Atyrá, una de las ciudades más antiguas del tercer departamento, es un centro turístico del país, gracias a su fama de ciudad ecológica, a su artesanía en cuero y a su iglesia de origen franciscano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intendentes que se sucedieron en la ciudad de Atyrá

Don Feliciano Martínez (ANR) | Periodo 1991–1996

Wilfrido Figueredo González (ANR) | Periodo 1996–2001

Juan Francisco Ferreira (PLRA) | Periodo 1996–2005

Juan Carlos Matto Maidana (ANR) | Periodo 2005–2010

Martín Muñoz Vera (PLRA) | Periodo 2010–2015

Juan Carlos Matto Maidana (ANR) | Periodo 2015–2021

Juan Ramón Martínez Saldivar (ANR) | Periodo 2021–2026

Lea más: Atyrá convoca a descubrir su historia, su iglesia y el orgullo de ser la ciudad más limpia del país