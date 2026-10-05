Caacupé: empate de fuerzas deja una Junta Municipal sin mayoría

La distribución de las bancas genera un equilibrio entre las dos principales fuerzas políticas tradicionales del país, el PLRA y la ANR, tras las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre. Cada agrupación tendrá seis integrantes de la Junta Municipal de Caacupé, uno más para el Partido Colorado, que actualmente tiene cinco miembros.
Por la Lista 1 fueron electos Marcelo Portillo, con 2.062 preferencias; Giovanni Larán, con 1.590; Mirna Noguera, con 1.577; Rebeca Yolanda Irrazábal Castro, con 1.448; Amadito Ramírez, con 1.309; y Samir Pedrozo, con 1.206.
En tanto, por la Lista 2, ingresarán Humberto Fatecha, con 1.458 preferencias; Óscar Germán López Santillán, con 1.382; Arthur Mendoza, con 1.381; Sonia Barreto, con 1.331; Emilio Ortega, con 1.240; y Roberto Núñez, con 1.210.
Seis representantes cada uno
Esta composición convierte a los acuerdos entre los ediles en un elemento central para el tratamiento de ordenanzas, presupuesto, obras y otros proyectos de la administración municipal.
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El resultado también configura un nuevo escenario político en la capital departamental, donde el PLRA se queda con la Intendencia, mientras la ANR mantiene una representación importante en la Junta Municipal.
La ausencia de una mayoría propia plantea una gestión en la que las negociaciones y los consensos entre los distintos sectores serán determinantes para definir las principales decisiones del próximo periodo municipal.
Conformación de la Junta en el periodo que fenece este 2026
PLRA: Emilio Ortega, Esperanza Vargas, Celeste Vera, Fernando Romero, Roberto Núñez, Oscar López y Blas Ayala.
ANR: Marcelo Portillo, Rubén Bobadilla, Fabián Ortega, Julio Quiñonez y Miguel Ortiz Ortega.
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