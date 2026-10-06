Senador Nakayama insta a denunciar penalmente a las “encuestruchas”

El senador Eduardo Nakayama se sumó a la ola de protestas contra las “encuestruchas” y las mediciones de boca de urna que cobraron notoriedad durante las elecciones municipales. Acusó directamente a la encuestadora Ati Snead de manipular datos para beneficiar a la ANR en Asunción. Asimismo, recordó que en 2021, cuando compitió como candidato a intendente de la capital por el PLRA, la firma Grau aplicó la misma maniobra al proyectar una derrota en su contra por 30 puntos, cuando la diferencia real fue de solo 3 puntos.

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Dijo esto luego de que la senadora liberal Celeste Amarilla también lanzara duras críticas contra las empresas encuestadoras y medios de comunicación, y confirmara que llevará adelante acciones legales contra la encuestadora Ati Snead y la Megacadena por la divulgación de mediciones que calificó de fraudulentas y violatorias de la normativa vigente.

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¿Qué se busca con estas encuestas electorales según el senador Nakayama?

Nakayama sostuvo que los objetivos de las mediciones distorsionadas pagadas por la ANR son desmoralizar a la tropa interna “porque tu misma gente te dice: Vamos a perder” y cortar el financiamiento. “¿Quién te quiere dar financiamiento? Yo hablé con varios empresarios que me dijeron no le vamos a apoyar porque vas a perder”, cuestionó.

El parlamentario aprovechó para lanzar una dura crítica a los gremios empresariales, señalando que, pese a administrar industrias, se dejan manipular por las mediciones y restan apoyo a las candidaturas más potables.

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¿Por qué Nakayama propone presentar una denuncia penal contra Ati Snead y Grau?

El legislador aseveró que el primer paso debe ser “desenmascarar a estos bandidos y badulaques, que son mercenarios que se venden al mejor postor, porque eso es lo que hacen. Cero credibilidad de estas encuestadoras de estas que sacaron las encuestruchas”, sentenció.

Nakayama fue más lejos al señalar que, según datos que dispone, varios medios de comunicación se negaron a publicar las cifras presentadas por Ati Snead, hasta que Camilo Benítez, el derrotado excandidato a la intendencia de Asunción por la ANR, tuvo que pagar por el espacio publicitario para difundirlas.

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“Una vergüenza que eso se siga haciendo . Yo creo que acá tenemos que ir con una denuncia”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario recordó que estas consultoras admiten habitualmente un margen de error de entre el 3% y el 4%. “Eso es lo que se puede equivocar. Pero no se puede equivocarse 30 puntos. Eso es una vergüenza realmente. Estas empresas no deberían trabajar un minuto más porque están estafando a la ciudadanía, están diciendo unas cosas por otras”, concluyó.