Política
05 de octubre de 2026 a la - 10:43

Senadora anuncia demanda contra Ati Snead y la Megacadena por violar el Código Electoral

Celeste Amarilla con camisa blanca y pantalones azules, rodeada de personas en un ambiente interior, observa con rostro serio.
La senadora Celeste Amarilla, de espaldas, con una particular vestimenta, tras las elecciones municipales del domingo.

La senadora liberal Celeste Amarilla calificó de “estafa” e “irreversible” el daño provocado por las encuestas y bocas de urna mentirosas durante los comicios en Asunción. Anunció que presentará una acción judicial basada en el artículo 329 del Código Electoral y exigió una profunda depuración y autocrítica dentro de su propio partido.

Por ABC Color
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Tras los recientes comicios municipales en Asunción, la senadora liberal Celeste Amarilla lanzó duras críticas contra las empresas encuestadoras y medios de comunicación, y confirmó que llevará adelante acciones legales contra la encuestadora Ati Snead y la Megacadena por la divulgación de mediciones que calificó de fraudulentas y violatorias de la normativa vigente.

“Eso es una violación al Código Electoral. Artículo 329 del Código Electoral dice perfectamente: de cinco meses a un año de cárcel, multas a los medios que divulguen encuestas y cualquier otro tipo de mediciones. A la boca de urna, la misma penalidad”, sentenció Amarilla.

La legisladora aseguró que, si la Alianza no acciona formalmente, ella misma presentará la demanda junto a quienes deseen firmar con ella, argumentando que el impacto de estas prácticas engañosas afecta el financiamiento y perjudica históricamente a su espacio político.

Consultada sobre el panorama general de la oposición y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Amarilla admitió que el resultado funcionó como un “buen golpe necesario para depurar las estructuras partidarias”.

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Sostuvo que se debe dejar atrás a los sectores que han negociado permanentemente con el oficialismo colorado y comenzar un trabajo de reconstrucción desde las bases, “apostando por la unidad y la transparencia”.

Asimismo, cuestionó duramente a la dirigencia tradicional que, a su juicio, ha copiado los vicios del Partido Colorado llenando las instituciones de operadores políticos.

“Ahora que nos dejen a los más sanitos a que levantemos el partido como se pueda”, enfatizó, al tiempo de abogar por una renovación genuina de cara al 2028.

Victoria en Asunción y el rol de la Fiscalía

La parlamentaria también se refirió al desarrollo de la jornada electoral, denunciando la compra masiva de votos durante las primeras horas de la mañana y la inacción de los órganos de control.

La Fiscalía brilló por su ausencia, lógicamente”, apuntó, destacando que el esfuerzo de fiscalización ciudadana y de los propios equipos de oposición permitió neutralizar varios puestos comandos clandestinos.

Finalmente, concluyó que la victoria en la capital demuestra que la unidad y los buenos candidatos pueden vencer a las estructuras clientelares, marcando un punto de inflexión para replantear la estrategia de la oposición de cara a los próximos desafíos electorales del país.