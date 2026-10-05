Senadora anuncia demanda contra Ati Snead y la Megacadena por violar el Código Electoral

Tras los recientes comicios municipales en Asunción, la senadora liberal Celeste Amarilla lanzó duras críticas contra las empresas encuestadoras y medios de comunicación, y confirmó que llevará adelante acciones legales contra la encuestadora Ati Snead y la Megacadena por la divulgación de mediciones que calificó de fraudulentas y violatorias de la normativa vigente.

“Eso es una violación al Código Electoral. Artículo 329 del Código Electoral dice perfectamente: de cinco meses a un año de cárcel, multas a los medios que divulguen encuestas y cualquier otro tipo de mediciones. A la boca de urna, la misma penalidad”, sentenció Amarilla.

La legisladora aseguró que, si la Alianza no acciona formalmente, ella misma presentará la demanda junto a quienes deseen firmar con ella, argumentando que el impacto de estas prácticas engañosas afecta el financiamiento y perjudica históricamente a su espacio político.

Consultada sobre el panorama general de la oposición y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Amarilla admitió que el resultado funcionó como un “buen golpe necesario para depurar las estructuras partidarias”.

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Sostuvo que se debe dejar atrás a los sectores que han negociado permanentemente con el oficialismo colorado y comenzar un trabajo de reconstrucción desde las bases, “apostando por la unidad y la transparencia”.

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Asimismo, cuestionó duramente a la dirigencia tradicional que, a su juicio, ha copiado los vicios del Partido Colorado llenando las instituciones de operadores políticos.

“Ahora que nos dejen a los más sanitos a que levantemos el partido como se pueda”, enfatizó, al tiempo de abogar por una renovación genuina de cara al 2028.

Victoria en Asunción y el rol de la Fiscalía

La parlamentaria también se refirió al desarrollo de la jornada electoral, denunciando la compra masiva de votos durante las primeras horas de la mañana y la inacción de los órganos de control.

“La Fiscalía brilló por su ausencia, lógicamente”, apuntó, destacando que el esfuerzo de fiscalización ciudadana y de los propios equipos de oposición permitió neutralizar varios puestos comandos clandestinos.

Finalmente, concluyó que la victoria en la capital demuestra que la unidad y los buenos candidatos pueden vencer a las estructuras clientelares, marcando un punto de inflexión para replantear la estrategia de la oposición de cara a los próximos desafíos electorales del país.