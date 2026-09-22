Nakayama sostiene que Rivas no actuó solo y pide investigar “red de complicidades”

El senador Eduardo Nakayama calificó de “vergonzoso” el proceso y la actuación de Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señalando que un eventual pedido de disculpas por parte de sus aliados políticos resulta insuficiente frente a la gravedad del caso.

En este sentido, el legislador enfatizó que la designación y posterior presidencia de Rivas en el JEM constituyó una clara violación a la Constitución Nacional, la cual exige de manera explícita el título de abogado para representar a las cámaras ante dicho órgano.

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“Este joven que no tiene ningún tipo de formación, se tiene dudas incluso de que haya terminado el bachillerato, fue enviado no solamente a integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sino que fue presidente. Personas que han estudiado décadas tuvieron que inclinarse y votar por él, eso es vergonzoso”, manifestó el parlamentario.

El legislador cuestionó que se reduzca la responsabilidad únicamente al expresidente del JEM: “Es apenas la punta del iceberg”, dijo. Por lo que exigió procesar a las autoridades del MEC y padrinos políticos que hicieron posible la validación del título falso.

Senador sostiene que existe una red de complicidades

Por un lado, el senador Nakayama advirtió que una eventual condena del expresidente del JEM podría desatar una ola de pedidos para anular las sanciones o despidos de jueces y fiscales donde el voto de Hernán Rivas fue determinante.

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Asimismo, el legislador cuestionó la versión fiscal de que Rivas actuó solo, señalando que este caso evidencia un problema más profundo sobre personas que llegan a altos cargos públicos sin contar con la formación necesaria. Para que esto sucediera, afirmó, fue imprescindible el respaldo directo de autoridades del Ministerio de Educación que expidieron y homologaron el título falso.

En otra línea, sostuvo que se debe investigar a todos los funcionarios que permitieron la emisión e inscripción del título e instó a la Corte Suprema de Justicia a cancelar de manera definitiva la matrícula de abogado de Rivas, la cual actualmente está suspendida.

“Tanto los padrinos de aquí como los que firmaron el título, como quienes avalaron todo esto en el Ministerio de Educación deberían de también ser procesados en una segunda instancia”, sentenció.

Falsos testimonios en el juicio de supuestos “excompañeros”

Consultado sobre las declaraciones de supuestos excompañeros de facultad que acudieron a testificar a favor de Rivas, algunos manifestando haberlo reconocido por sus rasgos físicos, el legislador respaldó la postura del Ministerio Público de procesar por falso testimonio a quienes hayan acudido a mentir al tribunal.

“Es un caso tan atípico que nos tiene que llamar la atención para abrir los ojos. Es una vergüenza internacional”, concluyó el senador.