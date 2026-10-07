Peña afirma que su gestión apunta a la “dignidad”, no a las próximas elecciones

Esta mañana se desarrolló el acto de habilitación de obras en el Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú) y la entrega de vehículos para el sistema penitenciario. La actividad estuvo encabezada por el presidente Santiago Peña.

Durante su discurso, el mandatario refirió que los ejes principales de su gobierno están enfocados en la dignidad humana y el bienestar social de la población, desmarcándose de los intereses político-electorales inmediatos.

Peña señaló la importancia de intervenir sectores históricamente relegados, enfatizando que las decisiones de gobierno deben tomarse mirando a las futuras generaciones y no a los próximos comicios.

“Esa frase que parece muy remanida de que un país progresa cuando los políticos piensan en la próxima generación, no en la próxima elección”, apuntó.

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Cuestiona enfoque político tradicional

El jefe de Estado reflexionó sobre el sentido del servicio público y la consecución de cargos electivos, cuestionando el enfoque tradicional de la política partidaria.

“¿Qué es lo que nos da votos? ¿Qué es lo que nos permite llegar a los cargos? La pregunta es: ¿para qué queremos llegar a los cargos?“, dijo.

Peña sostuvo que tanto la política penitenciaria como la atención a la primera infancia constituyen pilares fundamentales que reflejan el modelo de sociedad que se aspira a construir y el legado que se desea dejar al ser humano.

“Quienes hoy forman parte del sistema penitenciario, hombres y mujeres, no van a votar el próximo año en elecciones internas de los partidos políticos. No van a firmar, no van a votar probablemente en marzo del 2028. Pero nosotros estamos dando un testimonio de que su dignidad vale la pena y que nosotros como paraguayos estamos reivindicando”, mencionó.

Hambre Cero: prioridad sin fines electorales

En otro momento de su intervención, el mandatario hizo una mención especial al impacto del programa Hambre Cero en las escuelas.

“Alrededor de 1.100.000 niños gracias a Hambre Cero hoy tienen la posibilidad de desayunar, de almorzar, de merendar. Ese niño no vota, pero ese niño merece que su dignidad sea reconocida”, expresó.

Operativo Veneratio y la recuperación de Tacumbú

Brevemente, el mandatario repasó el proceso que derivó en la recuperación del control estatal de la penitenciaría de Tacumbú mediante el Operativo Veneratio, destacando la labor del viceministro Rodrigo Nicora y el equipo de seguridad que intervino en la toma de decisiones para poner fin al abandono institucional de dicho penal.

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Asimismo, el mandatario manifestó que “probablemente me he equivocado a lo largo de estos tres años, pero no acepto que los paraguayos no podamos cambiar las cosas que están mal”.

Peña concluyó reafirmando que el objetivo de estas acciones es restituir el rol y la autoridad del Estado en los centros de reclusión.