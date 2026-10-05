“En 2028 rompemos este sistema corrupto”: Estigarribia analiza las elecciones y apunta a Peña

El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, analizó el desempeño del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y del bloque opositor tras la divulgación de los resultados de las elecciones municipales. Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, por ABC TV, el referente liberal, resaltó el saldo positivo de alrededor de 1.300.000 votos en todo el país.

Estigarribia hizo especial hincapié en la victoria lograda por Soledad Núñez en la capital, un logro que calificó como histórico por haberse obtenido frente a la imponente estructura oficialista y pese a lo que denominó manipulaciones de ciertas encuestadoras de boca de urna.

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A nivel institucional, el jefe departamental reconoció de manera crítica que el PLRA necesita encarar una renovación seria y modernizar su imagen para recuperar la confianza perdida de la gente. Explicó que las elecciones municipales tienen un carácter estrictamente territorial, donde el vecino vota por propuestas concretas e identidad local.

En ese sentido, señaló que en los distritos donde la oposición perdió fue porque el mensaje no logró calar en el electorado o porque faltaron plataformas atractivas, citando como ejemplo de éxito la promesa de la virtual intendenta de Asunción de reestructurar la Policía Municipal de Tránsito, una medida directa que conectó con el hartazgo de los contribuyentes.

Crítica a la falta de estructura y la carrera de cara al 2028

Estigarribia remarcó las diferencias entre hacer campaña desde la oposición y enfrentar los recursos del oficialismo, especialmente en las ciudades del interior del país donde el gobierno nacional despliega un mayor poderío económico.

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Pese a estas desventajas, sostuvo que el PLRA no sale derrotado sino fortalecido en esta nueva etapa bajo la conducción del actual directorio, el cual asumió hace apenas tres meses y le tocó jugar con las reglas y decisiones heredadas de la gestión partidaria anterior.

De cara a las próximas elecciones, adelantó que presentarán una propuesta formal al presidente del partido para definir los mecanismos democráticos, ya sea mediante una preinterna o una concertación, que permitan conformar una chapa presidencial.

¿Cuál es la clave para derrocar a la ANR?

El líder del departamento Central mencionó que la clave para vencer al Partido Colorado es construir consensos claros y comprometerse a acompañar al candidato de la oposición que resulte victorioso en elecciones abiertas.

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Asimismo, puso la mirada sobre la franja de ausentes en la jornada de eleciones. Recordó que cuatro de cada diez paraguayos decidieron no acudir a las urnas. Para el gobernador, la principal tarea de la dirigencia será llegar a ese sector desencantado mediante proyectos creíbles para sumar fuerzas e impulsar un cambio político a nivel nacional.

Peña, responsable de la derrota en Asunción, según Estigarrribia

Ricardo Estigarribia apuntó directamente contra la conducción del Poder Ejecutivo de la República. El gobernador señaló al presidente Santiago Peña como el mayor responsable político del tropiezo sufrido por el oficialismo en la ciudad de Asunción. Sostuvo que el desgaste de la gestión central influyó de manera determinante en el voto castigo de la ciudadanía capitalina.

Estigarribia concluyó que el resultado de la capital representa el inicio de una etapa de cambio que se consolidará en las presidenciales. Según su análisis, el descontento popular con las prácticas de la dirigencia tradicional abre la oportunidad para desplazar al modelo actual y construir una alternativa de gobierno transparente a partir del 2028.