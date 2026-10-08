Ueno Bank: pese a secretio bancario, Maidana pide informar sobre respuesta del BCP

El informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) llegó finalmente anoche a la Cámara de Senadores y responde al cuestionario enviado por los legisladores, con énfasis en aspectos relacionados con la solvencia de Ueno Bank.

El senador cartista Derlis Maidana sostuvo que la ciudadanía debe ser informada, al menos “en líneas generales”, sobre el contenido del informe remitido por el BCP al Senado respecto a las operaciones de Ueno.

Según explicó el legislador, el documento tiene 31 fojas y, de acuerdo con lo señalado por el Banco Central, contiene respuestas a todo el cuestionario remitido por el Senado.

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BCP advierte sobre deber secreto bancario

Maidana señaló que el BCP advierte a los senadores sobre el deber de reserva respecto de la información contenida en el documento y sobre las sanciones que podrían derivarse de una eventual violación del secreto bancario.

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“Prácticamente se traslada ese deber de reserva a nosotros los legisladores”, afirmó.

El senador reconoció la importancia de preservar el secreto bancario, pero consideró que esto no debería impedir que se informe a la población sobre los aspectos generales del contenido del documento.

“Por lo menos, en líneas generales se debe informar a la ciudadanía resultados y preocupaciones, sobre todo de que nuestro sistema financiero está saneado y de la actuación del BCP en las instituciones del sistema bancario que han sido cuestionadas, no solamente Ueno, sino otras también”, manifestó.

Maidana no descarta un debate político

El senador cartista indicó que la bancada de Honor Colorado todavía no analizó qué posición adoptará ni qué acciones impulsará, debido a que recién ayer tuvieron conocimiento de la llegada del informe.

Maidana señaló que primero deberá estudiar el documento para establecer con mayor claridad hasta dónde los legisladores pueden divulgar la información y qué datos deben permanecer bajo reserva.

Inevitable debate político

A su criterio, el contenido del documento podría generar inevitablemente un debate político, especialmente porque sectores de la oposición relacionan a Ueno con el presidente de la República, Santiago Peña.

“Hasta donde yo sé, Santiago Peña nunca fue parte de Ueno, sino de la empresa que fue el origen de dicho banco”, sostuvo.

Agregó que, independientemente del contenido del informe, el debate político ya está instalado entre quienes respaldan y cuestionan las actuaciones vinculadas a la entidad bancaria.

Prudencia para evitar impacto en sistema financiero

Maidana también enfatizó en la necesidad de manejar con prudencia la información contenida en el informe del BCP para evitar un impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero.

“Algunas fuentes hablan que las instituciones sujetas a control gozan de buena salud. Solamente al tener el informe vamos a ver todos los alcances”, señaló.

El legislador sostuvo que las respuestas del Banco Central probablemente sean de carácter técnico y, en algunos casos, estén limitadas por la obligación de preservar información de terceros.

En ese sentido, consideró que el informe no necesariamente contendría elementos negativos y que será necesario revisar las respuestas antes de emitir una conclusión sobre la actuación del organismo regulador.

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Maidana habla de un eventual juicio político al BCP

El senador también se refirió a un escenario hipotético en caso de que el informe determine que el Banco Central actuó de manera irregular en el caso de Ueno.

Afirmó que, si se confirmaran irregularidades y se estableciera una actuación indebida del organismo, podría abrirse la posibilidad de impulsar responsabilidades políticas contra sus autoridades.

“Si el informe contuviese que realmente el BCP admita que actuó mal en el caso Ueno, naturalmente cualquier diputado va a preparar un libelo acusatorio para juicio político a los miembros del BCP, pero esa es una suposición y lo tenemos que ver”, manifestó.

Maidana también reconoció que, si se confirmaran irregularidades y el oficialismo decidiera no actuar por razones políticas, podría interpretarse como un eventual “blanqueo”. No obstante, remarcó que primero se debe conocer el contenido completo del informe remitido por el Banco Central.

Movimientos de Ueno y empresas vinculadas

Un informe al que accedió ABC, elaborado por el equipo de supervisión de áreas sistémicas del BCP, describe presuntas maniobras desplegadas por Ueno Bank para desvincularse formalmente de las firmas Mowi SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA.

De acuerdo con el análisis al que accedió ABC Color, el Grupo Hendy tenía como accionista mayoritaria a Itti Saeca. Tras la salida de esta empresa, las acciones habrían pasado a manos de un empleado de la propia Itti y de una persona allegada al grupo.

El documento también señala que, pese a que Grupo Hendy registraba ingresos promedio de apenas G. 73 millones mensuales y un patrimonio neto negativo, recibió créditos de Ueno Bank por más de G. 252.521 millones, equivalentes a unos US$ 42 millones.

Según el reporte, los fondos fueron encaminados hacia empresas del Grupo Vázquez, que hasta marzo de 2025 tuvo como socio comercial al entonces presidente de la República, Santiago Peña.