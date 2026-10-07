Ueno Bank: Congreso recibe informe del BCP en sobre cerrado y bajo deber de secreto

El Congreso Nacional recibió formalmente la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) a los pedidos de informes formulados por la Cámara de Senadores respecto a diversas entidades del sistema, con especial foco en las operaciones de Ueno Bank.

El anuncio lo realizó el titular del Legislativo, Basilio “Bachi” Núñez, quien precisó que la documentación ingresó en sobre cerrado y cuenta con un total de 31 fojas.

En simultáneo, el BCP divulgó en sus redes sociales la entrega: “El Banco Central del Paraguay comunica que, en la fecha, ha dado respuesta al pedido de informe formulado por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, conforme a los procedimientos y plazos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente”.

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Detalles en conferencia de prensa

La llegada de los papeles bajo reserva responde al cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica del BCP, que protege la confidencialidad de los datos de terceros y usuarios del sistema financiero nacional. No obstante, la misma normativa contempla una excepción para las Cámara del Congreso en su artículo 7, lo que permite a los legisladores acceder a la información con la condición de asumir el deber de secreto.

El senador Núñez anunció que este jueves ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Congreso. En dicho encuentro se prevé aclarar cómo se resguardarán los documentos recibidos y cuál será el procedimiento de análisis sobre los pedidos de informe identificados bajo las resoluciones 109, 134, 136, 137 y 139 emitidas por la Cámara Alta.

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Núñez podría poner a consideración de la mesa directiva del Senado la difusión del contenido.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay (BCP), encabezado por su presidente Carlos Carvallo, había ratificado anteriormente que las dependencias técnicas se abocaron al chequeo de los datos requeridos por los legisladores. El interés del Parlamento sobre el funcionamiento y los movimientos de Ueno Bank y otras firmas financieras se enmarca en las labores de fiscalización que corresponden al Poder Legislativo.

Lo que dice el BCP y el secretismo del documento

“Las respuestas a dichos pedidos de informe van en sobre cerrado en adjunto a esta presentación con 31 fojas, dado que la información contenida está protegida por el deber de secreto, conforme está previsto en el artículo 6 de la ley orgánica del BCP, ya que se trata de información de terceros ajenos a nuestra institución¹. Si bien el artículo 7 inciso e) de la misma ley orgánica exceptúa a las Cámaras del Congreso, para acceder a dicha información² (en cuya virtud se produce este informe), a ellas se le traslada el deber de secreto y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento, a tenor de lo dispuesto de manera expresa en la misma disposición legal”, dice la carta que acompaña el sobre manila que contiene el informe.

Las salvedades a las que se refieren en ese párrafo son las siguientes:

¹ Esto está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 7 acta 17 de fecha 31 de marzo de 2022, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

² Si bien el artículo 7 inciso e) de la ley orgánica (en su versión vigente, dada la modificación efectuada en sede legislativa) exceptúa a las Cámaras del Congreso para acceder a esta información, la misma norma determina que debe excluirse las informaciones sobre las operaciones de los clientes de las entidades financieras.