Samaniego reflota proyecto para crear juzgado especializado en violencia contra la mujer

La senadora colorada independiente Lilian Samaniego anunció que volverá a impulsar el proyecto de ley para crear un juzgado de Paz especializado en en violencia de género contra la mujer.

Samaniego adelantó que presentará nuevamente la propuesta durante la reunión de la Mesa Directiva del Senado, prevista para este lunes.

Según argumentó, la creación de un juzgado especializado permitiría establecer un mecanismo específico para abordar estos casos, al igual que ocurre con otros juzgados especializados.

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Instó a cartistas a sancionar proyecto

La legisladora instó a sus colegas, principalmente a los integrantes del sector cartista, a sancionar la iniciativa sin abrir una nueva instancia de debate.

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Afirmó que el proyecto ya pasó por las distintas instancias de discusión en el Congreso, incluidas las comisiones legislativas, por lo que considera innecesario volver a estudiarlo en particular.

Asimismo, sostuvo que la propuesta cuenta con el consenso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Iniciativa fue rechazada en 2024

El proyecto de ley que Samaniego pretende reflotar ya había sido rechazado hace dos años, en 2024. Ahora, la senadora busca reactivar su tratamiento y lograr que el Congreso avance con la propuesta.

La legisladora también alegó que el mecanismo contemplado en la iniciativa podría brindar garantías a aquellos hombres que son denunciados falsamente.

Al fundamentar su postura, la senadora insistió en que la discusión sobre el feminicidio debe abordarse como una emergencia social y no desde posiciones ideológicas.

“El caso de feminicidio no es un tema ideológico, es un tema de emergencia, de una realidad que trasciende, de un dolor indescriptible y de un drama social. No es tema de posición ideológica”, declaró.

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Mencionó el caso de Deisy Giménez

La parlamentaria vinculó su reclamo con el caso de Deisy Giménez, ocurrido la semana pasada en Lambaré, y con la situación de una mujer de 60 años que, según sus declaraciones, lucha por su vida.

“El feminicidio debe terminarse o reducirse a lo mínimo por Daisy, por esta señora de 60 años que está luchando por su vida, por todas las mujeres paraguayas y por aquellas que deambulan en las instituciones”, expresó.

La senadora sostuvo que el marco jurídico vigente no está ofreciendo las respuestas necesarias y cuestionó la actuación del Estado ante esta problemática.

“Eso no puede ser”, remarcó, al insistir en la necesidad de avanzar con medidas que permitan proteger a las mujeres y atender a las víctimas de violencia.