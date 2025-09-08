Feminicido de Antonia: Lilian Samaniego pide reflotar ley que crea juzgados especializados

Derlis Adilson Dávalos (31) es considerado actualmente prófugo de la justicia por ser el sospechoso del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza (27). Dávalos fue detenido once días antes por la Policía Nacional tras golpear brutalmente a Antonia, ocasión en la que amenazó que mataría a su víctima una vez quede libre.

Pese al antecedente de violencia y varios otros en contra de Dávalos, el fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, quien lleva la causa por violencia, lo liberó y el hoy sospechoso envió audios a sus allegados desde la clandestinidad en los que admitió el hecho.

Ante esta situación, la senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente) exigió a sus colegas reflotar y aprobar el proyecto de ley que crea juzgados especializados en violencia de género contra la mujer.

“El Fiscal General debe actuar, el sistema de justicia debe dar respuesta y el Congreso debe dar la herramienta que hoy nos reclaman los jueces y fiscales. Les reclamo a los diputados y a los senadores, hagamos esta ley de creación de juzgados y tribunales especializados en forma urgente para poder evitar que existan más feminicidios en nuestro país”, reclamó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Por una “simple discusión” asesinó a su pareja, reconoce feminicida prófugo

Proyecto de ley en Diputados

El proyecto de ley fue aprobado con modificaciones que fueron cuestionadas por el propio Poder Ejecutivo, por lo cual decretó el veto a la ley que actualmente aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados con un dictamen a favor de aceptar el veto del Ejecutivo, recomendación realizada por la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cambio principal que hicieron en su mayoría diputados cartistas, aliados y satélites, fue el de cambiar “violencia contra la mujer” por “juzgados de la familia”; sin embargo, tanto esta como otras de las modificaciones realizadas fueron cuestionadas por varias instituciones, como también el Ministerio de la Mujer. La propia Corte Suprema de Justicia se posicionó al asegurar que de aprobarse la ley con los cambios, se debería desmantelar el Poder Judicial.

“Paraguay no se merece, las paraguayas, mujeres sufridas que cada día amanecen con miedo, con temor, no se merecen, esos huérfanos que quedaron hoy sin sus madres, Antonia dejó una huérfana, una niña de 9 años, esa niña al igual que los demás, es una herida abierta que tiene el Paraguay. Nunca más tendrán una madre, la madre nunca es reemplazable. No generemos una sociedad con tanta violencia pudiendo evitarla”, sostuvo Samaniego durante la conferencia de prensa de hoy.

Agregó que en forma paralela presentarán una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el fiscal, y aseguró que su rol, como Poder Legislativo, es el de la creación de juzgados y tribunales especializados, para lo que insistió en reflotar el proyecto de ley.