Ueno Bank: “Beto” Ovelar dice que “se sobredimensionó” el pedido de informe al BCP

Tras la reunión en Mesa Directiva de la Cámara Alta con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar afirmó que “se sobredimensionó” el pedido de informes del Senado a la banca matriz sobre las operaciones de Ueno Bank.

Ovelar cuestionó la repercusión que tuvo el pedido de informes al BCP y señaló que el Congreso solicita información a distintas instituciones como parte de sus funciones habituales.

“No podemos convertir cada informe en un escándalo nacional como se ha generado. Se alarmó de manera desmesurada”, declaró.

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Pide prudencia ante las dudas sobre Ueno Bank

El senador insistió en que las cuestiones relacionadas con el sistema financiero deben abordarse con responsabilidad, debido a sus implicancias.

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“Con el sistema financiero tenemos que ser responsables. En el FMI somos considerados como ejemplo a seguir”, sostuvo, en referencia a la valoración que, según afirmó, recibe Paraguay en el ámbito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, cuestionó que legisladores cartistas por seguir la agenda de los medios de comunicación, en medio de la repercusión política del caso.

Secreto bancario y el alcance del informe del BCP

Consultado sobre si el Banco Central cumplió con sus responsabilidades al responder las consultas del Senado, Ovelar manifestó que la institución informó de acuerdo con lo que le permite el marco jurídico.

El debate también gira en torno al alcance del secreto bancario y a la necesidad de despejar las dudas de la ciudadanía sobre las operaciones de Ueno Bank.

Al respecto, el senador reconoció la importancia de que las instituciones aclaren las cuestiones que generan incertidumbre pública, aun cuando existan límites legales para divulgar determinada información.

“Informó lo que la Constitución y las leyes le permiten, pero en un escenario de perplejidad como este, cuanto mejor se aclaran las cosas, mejor”, expresó.

Respondieron los representantes del BCP

El legislador reveló que no participó en la reunión de la Mesa Directiva del Senado con representantes del Banco Central, en la que se abordó el informe sobre las operaciones de Ueno Bank y otras entidades financieras.

No obstante, afirmó que consultó a otros senadores que estuvieron presentes y que, según los testimonios que recibió, los representantes de la banca matriz respondieron las preguntas formuladas durante el encuentro.

“Con quienes yo hablé, que considero legisladores serios, me dicen que cumplieron y respondieron los representantes del BCP en esa reunión”, señaló.

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Cuestiona críticas por motivos políticos

Ovelar también cuestionó a los legisladores que, según su interpretación, no quedan conformes con las explicaciones recibidas por razones políticas.

“La información que tengo es que la gente del BCP informó y contestó todas las preguntas que se le formularon. Lógicamente, hay quienes aunque le contesten de la manera que sea, por una cuestión política, no te van a aceptar”, manifestó.

Sin embargo, las respuestas del BCP fueron consideradas insuficientes por algunos sectores. El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira cuestionó las explicaciones de la banca matriz, rechazó que la confianza esté “intacta” y advirtió sobre el debilitamiento de la autoridad financiera.