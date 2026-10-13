Directorio del PLRA se autoevalúa con elogios tras las municipales y culpa a alianzas “al santo cohete”

La sesión, convocada en forma casi secreta en la sede central de la agrupación, estuvo presidida por Alcides Riveros, intendente saliente de Fernando de la Mora. Durante su intervención, Riveros hizo un resumen de las victorias y derrotas según cada departamento y destacó el pago puntual a la estructura electoral durante los comicios: “No vi ningún pasacalle o manifestación denunciando que no le pagamos”, se jactó ante los presentes.

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Tras su exposición Riveros solo recibió aplausos de los presentes. Este pidió un debate sin insultos y casi todas las intervenciones de los miembros del colegiado también involucraron elogios.

¿Cuáles fueron los resultados del PLRA en las últimas elecciones municipales?

Al analizar la evolución del caudal electoral de la principal fuerza de oposición, la conducción liberal buscó matizar el impacto de los resultados desfavorables.

“El partido tal vez en número, en cantidad, no salió tan bien, pero el partido sigue manteniendo los votos del 2023 y lo digo con mucha seguridad, porque en el año 2021 tuvimos 680 concejales, hoy en la República de Paraguay hay casi 766 concejales municipales del Partido Liberal Radical Auténtico”, señaló Riveros.

En ese sentido, el titular partidario añadió: “Los votos de la concejalía de todos los concejales liberales, ya sea en alianza, ya sea por la lista dos, hacen 816.374 votos, en cambio en el 2023 el voto de la alianza en aquella oportunidad para las presidenciales fue de 830.000, el partido sigue intacto en su estructura y en los votos que ha conseguido”, sostuvo.

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¿Por qué el Partido Liberal critica las alianzas electorales?

El titular de la nucleación centenaria expuso una evaluación similar sobre el desempeño en las intendencias, considerando tanto la utilización de la tradicional Lista 2 como los acuerdos multipartidarios encabezados por referentes liberales.

“Nadie discute que tal vez el resultado no haya sido lo esperado, pero también tenemos que mirar positivamente y analizar los errores y no cometer los mismos errores, tuvimos muchos errores porque encontramos alianzas que se hicieron totalmente al santo cohete les digo con mucha sinceridad”, aseveró de forma contundente.

¿En cuántos distritos se quedó el PLRA sin candidatos municipales?

El balance interno de la cúpula azul también dejó al descubierto importantes vacíos territoriales en zonas donde la oposición no logró estructurar candidaturas competitivas.

En ese contexto, Riveros lamentó que en 12 distritos, por primera vez, ni el Partido Liberal ni ninguna otra fuerza opositora contaran con postulantes para los cargos ejecutivos locales. “La lista 1 jugó solo su partido y hay que analizar”, puntualizó respecto al escenario donde la ANR compitió sin rivales.

Ronda de reuniones

Riveros también anunció una ronda de reuniones para la próxima semana. Dijo que el próximo martes se reunirá en el Hotel Guaraní con todos los intendentes entrantes a las 11:00 y que a las 18:00 del mismo día con Diputados y Senadores en la sede del PLRA.

Agregó que al día siguiente se reunirá con líderes de la agrupación ya retirado y líderes nacionales para escuchar lo que tengan que decir sobre la situación de la agrupación. Anunció que incluso fueron convocados Blas Llano y Efraín Alegre.