El PLRA está de pie, pero debe corregir errores para el 2028, dice su presidente

¿Cuáles fueron los resultados del PLRA en las elecciones municipales?

El titular partidario valoró el desempeño de la agrupación política a nivel nacional y resaltó el despliegue de sus bases en los diferentes distritos del país.

“Los números muestran presencia territorial real: 34 intendencias ganadas con Lista 2, 27 intendencias conquistadas en alianzas con liderazgo liberal, y un total de 61 municipios vinculados al liberalismo”, destacó Riveros.

Asimismo, puntualizó que a estas cifras se suma una base política fundamental de 766 concejales electos en todo el territorio nacional.

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“Eso significa que el PLRA está de pie. Tenemos intendentes, tenemos concejales, tenemos estructura, tenemos militancia y tenemos territorio”, manifestó el dirigente.

¿Por qué el PLRA perdió 20 intendencias según los análisis electorales?

No obstante, Riveros reconoció que este escenario general también los obliga a actuar con honestidad y realizar un examen interno riguroso sobre los puntos débiles de la campaña. “Donde hubo unidad, buenos candidatos y organización, la ciudadanía respondió. Donde no alcanzó, tenemos que revisar qué pasó, corregir errores y volver a caminar con más fuerza”, sostuvo.

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Aunque el titular del PLRA no mencionó cifras de derrotas en su mensaje, análisis objetivos del mapa electoral señalan que la agrupación y la oposición perdieron alrededor de 20 intendencias. Por su parte, la Asociación Nacional Republicana (ANR) pasó de gobernar 166 en 2021 a 187 comunas desde el 2026.

Sin embargo, el Partido Colorado perdió Asunción, Ciudad del Este y otras capitales departamentales e importantes ciudades del país. Debido a esto, las fuerzas de la oposición pasarán a administrar un volumen presupuestario superior al que el Gobierno central transfiere a esos municipios.

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¿Cómo encarará el liberalismo el camino hacia las elecciones de 2028?

Al retomar su balance, Riveros enfatizó que el liberalismo no debe limitarse únicamente a celebrar los distritos ganados, sino también estudiar a fondo las plazas perdidas, escuchar a la dirigencia y prepararse mejor para los próximos desafíos electorales.

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“El desafío ahora no es pelear entre nosotros. El desafío es ordenar esta fuerza territorial, fortalecer al partido y construir una oposición seria, amplia y unida. El PLRA tiene una responsabilidad histórica: ser columna central de una alternativa democrática para el Paraguay”, remarcó.

En ese sentido, agregó que una alternativa de gobierno no se construye con improvisaciones, sino a través de una sólida organización, reglas claras, diálogo fluido con otros sectores opositores y una propuesta nacional dirigida directamente a las necesidades de la gente.

“Rumbo al 2028, el PLRA tiene que llegar fuerte, unido y preparado. Tenemos territorio. Tenemos representación. Tenemos historia. Y tenemos futuro. Ahora nos toca transformar esa fuerza en unidad, en propuesta y en esperanza para el Paraguay”, finalizó.

Chapas presidenciables del PLRA

Tras las elecciones municipales 2026, las fuerzas políticas dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) van eligiendo bandos. Por un lado el Clan Buzarquis ya anunció su respaldo a una chapa presidencial encabezada por Miguel Prieto (Yo Creo).

Por su parte el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA) negocia liderar otra chapa con Cruzada Nacional, ya sea con Payo Cubas o con la senadora Yolanda Paredes.

Al mismo tiempo Blas Llano reaparece como presidenciable. Otros aspirantes son los senadores Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama, cada quien por su lado. Otra versión dice que el ministro de la Corte, Víctor Ríos, también evalúa renunciar al cargo y presentarse como candidato.

Intendencias del PLRA o con liberales en alianzas

Por otra parte, el perfil oficial de Facebook “Partido Liberal Radical Auténtico PY”, reveló su listado de intendentes elector por la lista 2 a los que denomina “PLRA puros” o jefes municipales liberales electos en alianzas.

Municipales 2026 — Por departamento • PLRA puro y alianzas

61 intendencias liberales

34 PLRA puro

27 liberales en alianza

<b>CONCEPCIÓN (6)</b>

PLRA puro (4):

Alianzas (2):

<b>GUAIRÁ (3)</b>

PLRA puro (1):

Alianzas (2):

<b>ITAPÚA (6)</b>

PLRA puro (2):

Alianzas (4):

<b>CENTRAL (7)</b>

PLRA puro (7):

Alianzas (0):

<b>SAN PEDRO (10)</b>

PLRA puro (2):

Alianzas (8):

<b>CAAGUAZÚ (4)</b>

PLRA puro (3):

Alianzas (1):

<b>MISIONES (2)</b>

PLRA puro (0):

Alianzas (2):

<b>ÑEEMBUCÚ (3)</b>

PLRA puro (2):

Alianzas (1):

<b>CANINDEYÚ (4)</b>

PLRA puro (1):

Alianzas (3):

<b>CORDILLERA (7)</b>

PLRA puro (6):

Alianzas (1):

<b>CAAZAPÁ (1)</b>

PLRA puro (0):

Alianzas (1):

<b>PARAGUARÍ (3)</b>

PLRA puro (2):

Alianzas (1):

<b>ALTO PARANÁ (3)</b>

PLRA puro (2):

Alianzas (1):

<b>AMAMBAY (1)</b>

PLRA puro (1):

Alianzas (0):

<b>PRESIDENTE HAYES (1)</b>