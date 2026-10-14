Política
14 de octubre de 2026 - 13:37

TSJE: esta es la fecha límite para inscribirse o actualizar datos en el Registro

Imagen ilustrativa: una persona depositando su voto durante las elecciones municipales del 4 de octubre pasado.
Imagen ilustrativa: una persona depositando su voto durante las elecciones municipales del 4 de octubre pasado. Juan Pablo Pino

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reiteraron cuál es la fecha límite para que la ciudadanía pueda inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP). ¿Cuál es? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Según el TSJE, hasta el 30 de diciembre de este año se encuentra habilitado el periodo para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Cívico Permanente.

En caso de modificar el domicilio, cumplir 18 años o netamente actualizar algún tipo de información, la Justicia Electoral detalla que la persona interesada debe acercarse al Registro Electoral o “Centro Cívico” que le quede más cerca.

Además, la presentación de la cédula de identidad es necesaria para el trámite.

Personajes animados sonrientes sosteniendo documentos de identidad, en un fondo colorido con texto sobre el RCP de Paraguay.
La Justicia Electoral insta a la ciudadanía a actualizar sus datos en el Registro Cívico Permanente.

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¿A dónde hay que ir?

Para saber dónde se encuentra el Registro Electoral más cercano según la localidad de la persona interesada, hay un mapa en este enlace.

Mapa de Paraguay con marcadores azules en localidades como Alto Paraguay y Concepción, sin personas visibles.
Diversas sedes electorales a nivel país.

“Acercate de martes a domingo, incluso feriados de 07:00 a 13:00 y cambias de local de votación. ¡Todavía estás a tiempo!“, reitera el Tribunal.

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