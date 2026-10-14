TSJE: esta es la fecha límite para inscribirse o actualizar datos en el Registro

TSJE: esta es la fecha límite para inscribirse o actualizar datos en el Registro

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reiteraron cuál es la fecha límite para que la ciudadanía pueda inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP). ¿Cuál es? En la siguiente nota, más detalles.