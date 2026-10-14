TSJE: esta es la fecha límite para inscribirse o actualizar datos en el Registro

Según el TSJE, hasta el 30 de diciembre de este año se encuentra habilitado el periodo para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Cívico Permanente.
En caso de modificar el domicilio, cumplir 18 años o netamente actualizar algún tipo de información, la Justicia Electoral detalla que la persona interesada debe acercarse al Registro Electoral o “Centro Cívico” que le quede más cerca.
Además, la presentación de la cédula de identidad es necesaria para el trámite.
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¿A dónde hay que ir?
Para saber dónde se encuentra el Registro Electoral más cercano según la localidad de la persona interesada, hay un mapa en este enlace.
“Acercate de martes a domingo, incluso feriados de 07:00 a 13:00 y cambias de local de votación. ¡Todavía estás a tiempo!“, reitera el Tribunal.
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