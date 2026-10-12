Elecciones de abogados para el CM: TSJE establece periodo de tachas y propaganda electoral

El 9 de octubre concluyó el plazo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la inscripción de candidaturas de quienes buscan representar al gremio de los abogados, ante el Consejo de la Magistratura (CM). En ese sentido, cuatro fueron los postulantes que registraron sus respectivas listas de cara a las elecciones a llevarse a cabo el próximo 28 de noviembre.

Los postulantes que compiten oficialmente para representar a los abogados ante el órgano constitucional son:

Los abogados Juan Sosa Bareiro y Nidia Silvero de Prieto, del movimiento “Unidad Gremial” .

Los abogados Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. por el movimiento “Seguimos construyendo juntos” .

Los abogados Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández pugnan por el movimiento “Renovación Gremial”.

Los abogados Jorge Luis Bogarín Alfonso, designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos en 2023, y Rolando Aquino, por la lista “Es nuestro momento”.

Dichas listas fueron puestas por Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de manifiesto en su Secretaría Judicial y publicadas en el portal web, desde el 11 de octubre hasta el 13 de octubre, a los efectos de las tachas e impugnaciones que se vayan a presentar contra las listas registradas.

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Abogados podrán hacer propaganda electoral hasta el 25 de octubre

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estableció un cronograma mediante la Resolución TSJE N° 196/2026, que establece la elaboración y preparación de documentos, materiales y útiles electorales, en el marco de las elecciones del gremio de abogados para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.

De la misma forma, entre el 14 y 16 de octubre se habilitará el plazo para impugnación de candidaturas; hasta el 17 de octubre se harán las notificaciones de las impugnaciones que se hayan presentado y, el plazo para la contestación de las mismas estará habilitado desde el 18 hasta el 19 de octubre. Y, hasta el 21 de octubre se dictarán las resoluciones de impugnaciones y oficializaciones de las candidaturas.

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En tanto que hasta el 15 de octubre se llevará a cabo la asignación de letras que representarán a las listas presentadas y que pugnarán el próximo 28 de noviembre.

Por otra parte, la Justicia Electoral estableció que la propaganda electoral se podrá efectuar entre el jueves 22 de octubre hasta las 23:59 del miércoles 25 de octubre, de acuerdo con la Ley N° 834 que rige el proceso electoral.

Más de 41.000 abogados podrán elegir representante para el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su Secretaría General, realizó el pasado9 de juniola comunicación oficial y remisión al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), del padrón definitivo con los abogados habilitados para la elección de dos representantes del gremio en el Consejo de la Magistratura (CM).

En el listado de profesionales del derecho que podrán ejercer su derecho al voto figuran en total 41.282 abogados que el próximo 28 de noviembre elegirán a quiénes los representarán ante el órgano extra poder. Cabe señalar que cada abogado podrá votar una sola vez y deberá hacerlo en una de las circunscripciones electorales habilitadas para ello.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya función está establecida por la Constitución Nacional (CN), específicamente en el artículo 264 “de los deberes y de las atribuciones”.

En dicho artículo se establece que el CM es el encargado de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.