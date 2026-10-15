“En la puta vida iba a escribir esto”, dice Soroka sobre actual crisis en HC

Según el senador Colym Soroka (ANR, independiente), lo que más le sorprende sobre la crisis de Honor Colorado es el “abrazo ese” entre los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. Al respecto, calificó tal encuentro como maniobra “altamente estratégica” impulsada por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Esto también es el partido (colorado), que es grande, pero se concentró toda la atención del Paraguay en estos dos días. Si vos me decías escribí un poco el futuro, en la puta vida iba a escribir esto”, declaró.

Además, conforme a su análisis, Cartes aparentemente necesitaba mostrar respaldo político en este momento donde aparentemente ya es irreversible la separación con su excandidato, Pedro Alliana.

De igual manera, el colorado se mostró en contra de generar una “inestabilidad innecesaria” dentro del Congreso, esto bajo el argumento de que la prioridad debe ser dar tranquilidad a la ciudadanía que trabaja a diario para salir adelante.

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Gobierno de Santiago Peña

Sobre la situación dentro del Congreso Nacional, aseguró que las pugnas no son netamente políticas, sino también responden a temas referentes al “poder económico”.

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“Todos luchan por ese poder (económico), ¿verdad? Dentro y fuera del partido. Ahora, que alguien quiera negar que la lucha del poder económico no se trasladó al Congreso de la Nación, va a ser ingenuo. Desde ahí arranca, en forma decantada, varios problemas", citó.

Referente a la gestión del presidente Santiago Peña, Soroka alegó que todos los gobiernos tienen sus “luces y sombras”, pero en el caso específico del actual, declaró que a Peña “le pesa en contra de que algunos ministros ya no tenían que estar”.

Al ser consultado sobre qué autoridad del Ejecutivo podría ser un ejemplo, primeramente dijo que “no suelo hablar mal por ninguna mujer”, sin embargo, es la figura de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, la cuestionada. Incluso apuntó que su gestión ya es “insostenible” y las personas que viven en el interior del país son mucho más afectadas ante la falta de caminos.

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