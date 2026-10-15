“La suerte está echada”: el posteo de “Bachi” tras reunirse con Cartes

Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso, esta tarde sorprendió a través de su cuenta de X con la conocida expresión “Alea iacta est”, cuya traducción habitual es “la suerte está echada”. Esta locución latina se utiliza tradicionalmente para indicar que se ha tomado una decisión de carácter irrevocable y que ya no hay marcha atrás en un asunto determinado.

La publicación, que no agrega contexto, se da tras un encuentro con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, en la tarde de este jueves.

Historia de la frase

Según la tradición, la frase fue pronunciada por Julio César en el año 49 antes de Cristo, en uno de los episodios más conocidos de la historia romana. Al cruzar el río Rubicón —algo prohibido para un general con tropas— César desafió al Senado e inició un conflicto que cambiaría para siempre el rumbo de Roma.

Este acto dio inicio a la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que terminó con la derrota de Pompeyo, el ascenso de Julio César al poder absoluto y el colapso definitivo de la República.

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Esta icónica locución encuentra hoy un claro correlato en el escenario político paraguayo, donde las tensiones entre el cartismo y el peñismo marcan un punto de no retorno.

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Con figuras clave como el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, operando en el centro de las negociaciones, el movimiento Honor Colorado se enfrenta a una reconfiguración de fuerzas que amenaza con disolver la sólida mayoría legislativa con la que hasta ahora contaba el titular de la ANR.

En busca de “lealtades”: Cartes se reúne con dirigentes en medio de tensiones políticas

Por otro lado, Horacio Cartes lideró una importante reunión con varios referentes del movimiento Honor Colorado, entre ellos el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el ministro Juan Carlos Baruja. Este último se perfila como precandidato por el sector de cara a los próximos comicios presidenciales del año 2028.

El encuentro político servido para consolidar alianzas y definir lealtades clave para el futuro del movimiento. Participaron de la reunión figuras como Gustavo Leite, Antonio Barrios, Eduardo González, Sergio Godoy y Nicanor Duarte Frutos.

La fotografía compartida en la red social X no tardó en captar la atención pública debido a un detalle muy comentado en la mesa: un plato completamente vacío. Esto desató inmediatas especulaciones sobre si el comensal fue apartado de la reunión a último momento o si simplemente llegó tarde para la foto oficial.

Quiebre aun no se formaliza, pero legisladores ya “jugaron sus cartas”

Oficialmente aún no se ha formalizado la fractura de la bancada de Honor Colorado en Diputados ni de su satélite, la bancada oficialista «ANR B». Sin embargo, varios legisladores ya jugaron sus cartas hacia diferentes bandos, lo que obligatoriamente implicará una fuerte recomposición legislativa.

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Hasta antes de este quiebre, el bloque cartista contaba con 35 miembros, sumados a los 8 de la bancada oficialista y al diputado Santiago Benítez, quien respondía al sector tras ingresar en reemplazo del fallecido Eulalio «Lalo» Gomes.

Con este escenario de ruptura, los legisladores que mantienen su respaldo incondicional a Horacio Cartes y a Juan Carlos Baruja pasarán de ser la fuerza hegemónica a un grupo reducido en números.