Nakayama sobre viaje a Ginebra: “¿Con qué cara presentaron sus logros de gobierno?”

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) cuestionó la participación de una delegación paraguaya en una evaluación internacional sobre los derechos de las mujeres en Ginebra, Suiza, realizada días después del feminicidio de Deisy Paola. Durante su intervención en el Senado, criticó el gasto destinado al viaje y puso en duda los resultados que los representantes del Gobierno pudieron presentar ante el comité de las Naciones Unidas.

“Una delegación de 20 personas, algunas de primera clase, viajaba a disfrutar este dinero. Se fueron de paseo y quiero saber con qué cara presentaron sus logros del gobierno”, expresó el legislador.

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Nakayama vinculó su cuestionamiento con la falta de respuestas efectivas ante la violencia contra las mujeres y sostuvo que las medidas judiciales de protección resultan insuficientes cuando no están acompañadas de acciones concretas para resguardar a las víctimas.

Nakayama recordó que Deisy Paola había denunciado a su agresor

El legislador recordó que Deisy Paola había denunciado a su presunto agresor luego de sufrir un intento de estrangulamiento los días 16 y 17 de septiembre. Según recordó ante el pleno, la joven presentó una denuncia en Capiatá y obtuvo una orden de alejamiento contra Aldo Alexis.

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Pese a estas medidas, la mujer terminó siendo asesinada. Para Nakayama, el caso evidencia las limitaciones de las disposiciones judiciales cuando no existen mecanismos que permitan controlar su cumplimiento y reaccionar ante el acercamiento del denunciado.

“Como dijo el colega Filizzola, el papel no protege”, manifestó el senador, al reclamar una respuesta más efectiva del Estado.

El legislador también advirtió sobre la dimensión de la violencia contra las mujeres y mencionó una cifra aproximada de 40.000 casos anuales. Sostuvo que detrás de estos hechos existen situaciones que pueden escalar hasta convertirse en feminicidios.

Propone tecnología para alertar a las víctimas

Nakayama planteó que el Gobierno incorpore herramientas tecnológicas para reforzar las medidas de protección, entre ellas dispositivos de geolocalización y sistemas GPS que permitan detectar cuando una persona denunciada ingresa en el perímetro que tiene prohibido.

La propuesta consiste en que, ante el acercamiento del agresor al área restringida por una resolución judicial, se active una alerta inmediata para la víctima. Según el senador, este mecanismo podría contribuir a prevenir nuevos ataques y permitir una reacción más rápida de las autoridades.

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En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y en coordinación con el Ministerio de Justicia, para que se habiliten mecanismos de contratación que permitan adquirir estos dispositivos y ponerlos en funcionamiento cuanto antes.

El parlamentario insistió en que las medidas de protección deben traducirse en acciones efectivas y no limitarse a una orden judicial que el denunciado puede incumplir.

¿Quiénes integraron la delegación paraguaya que viajó a Ginebra?

La participación paraguaya en Ginebra fue defendida días atrás por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, quien argumentó que debían estar representados los tres poderes del Estado y otras instituciones en la evaluación internacional sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Entre los integrantes de la delegación figuraban autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Congreso Nacional.

La lista de representantes proporcionada incluye a:

Alicia Pomata Gunsett , ministra de la Mujer y jefa de la delegación.

Rodrigo Nicora , ministro de Justicia.

Jorge Bogarín González , presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

María Carolina Llanes , ministra de la Corte Suprema de Justicia.

Javier Dejesús Esquivel , ministro de la Defensa Pública.

Diana Verónica Argüello , viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia.

María Rocío Abed y Jazmín Narváez , diputadas nacionales.

Rossana Melgarejo , directora de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de Diputados.

Patricia Luchin , directora general de Promoción a la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo.

Rafael Escobar Sarubbi , director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Silvia López Safi , directora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia.

Natalia Moreno , directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mirta Benítez , jefa de Género, Mujer e Inclusión Social de la Cancillería.

Amalia Franco , funcionaria de la Unidad General de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores.

Félix Giménez, director general de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer.

La lista remitida contiene 16 nombres, aunque Nakayama habló de una delegación de 20 personas. La diferencia requiere precisar si participaron otros representantes o integrantes adicionales que no figuran en la nómina.