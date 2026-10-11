Caso Deisy Giménez: “La Justicia debe llegar antes de que la violencia sea una tragedia”

Deisy Paola Giménez Segovia cursaba el último año de la carrera de Derecho en una universidad privada, la que solventaba con el fruto de sus dos trabajos: de día trabajaba en un estudio jurídico y de noche, en una sucursal de Biggie. Oriunda de San Estanislao, a sus 22 años de edad, tenía un futuro brillante que fue truncado de manera cobarde en la noche del jueves.

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Ese día, a las 22:40, la joven universitaria se dirigía a su trabajo en Lambaré. Cuando estaba a solo una cuadra del local -específicamente sobre la calle Ybyra Pyta casi Diego García- fue interceptada por su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26).

El hombre llegó al lugar a bordo de un automóvil Toyota Runx y descendió del mismo con un arma en mano. Al verse en peligro, Deisy gritó, pidió auxilio, intentó escapar pero fue en vano. Duarte hizo tres disparos a sangre fría, uno de los cuales impactó en el brazo izquierdo y dos en la cabeza de la joven.

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Un crimen anunciado tras más de 20 días de haber pedido auxilio

La acción criminal, captada por las cámaras de seguridad de la zona, causó indignación por su brutalidad, así como por otra situación que se descubrió posteriormente: el ahora feminicida había sido denunciado el 18 de setiembre pasado por Deisy.

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En su denuncia, la joven reveló el infierno que venía sufriendo por días seguidos y relató agresiones verbales y físicas, una tentativa de femicidio por estrangulamiento, amenazas de muerte y de quema de su vehículo así como el hostigamiento constante por parte de su expareja.

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Medidas de protección dictadas tras la denuncia de Deisy Paola Giménez Segovia

En ese mismo día, la jueza de Paz de turno dispuso las siguientes medidas de protección:

La prohibición de acercamiento de Aldo Alexis Duarte a la señora Deisy Paola Giménez Segovia, ni a lugares que pudieran significar peligro para la víctima, a una distancia de 500 metros a la redonda. Disponer el retiro de los efectos personales de la víctima y/o elementos de trabajo si los tuviere del domicilio del denunciado sito en la casa de la calle sin nombre- a una cuadra de cancha 30 de julio del Barrio Bella Flor de la ciudad de J.A Saldívar, procedimiento que deberá realizarse en presencia de la autoridad Policial correspondiente a fin de evitar incidentes y garantizar el cumplimiento. La prohibición al denunciado señor Aldo Alexis Duarte Moreira, de hostigar, intimidar, proferir palabras humillantes, agredir, amenazar o poner en peligro la vida de la víctima, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la señora Deisy Paola Giménez Segovia, y de no molestarla ni maltratar a la denunciante y víctima, bajo ningún sentido, ni por ningún medio, ni vía redes sociales, telefónicas u otros medios, conforme a lo establecido en la Ley 1600/00 en concordancia con la Ley 5.777/16.

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Estas medidas, a simple vista de cumplimiento voluntario, no fueron suficientes para resguardarla y el 8 de octubre, más de veinte días después de que Deisy acudió a la justicia, la joven se convirtió en la vigésima víctima de feminicidio del corriente año.

Auditoría judicial en marcha para indagar posibles negligencias

Allegados a la víctima denunciaron que tras la denuncia de hostigamiento, otro juzgado de Paz dispuso notificar a la Fiscalía para la adopción de otras medidas, pero no realizó la notificación correspondiente.

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Más allá de la eventual negligencia en la atención de la denuncia de Deisy, consultamos sobre el caso a la Dra. María Teresa González de Daniel, camarista penal y presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central.

“Estamos profundamente conmocionados por lo ocurrido. Es una tragedia dolorosa que nos interpela como sociedad y, particularmente, como institución comprometida con la protección de los derechos de las víctimas de violencia que tanta visibilidad tratamos de darle por años con el programa “La Justicia llega a tu barrio”, expresó en conversación con ABC.

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Nuestra entrevistada aclaró que el Consejo no ejerce funciones jurisdiccionales ni puede interferir en las decisiones de los magistrados y que el trámite dado a la denuncia es objeto de verificación por la Corte Suprema de Justicia que, por disposición del ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de Central, inició una auditoría de reacción inmediata.

Prevención, tecnología y articulación para evitar más tragedias

No obstante, la magistrada destacó que la gravedad de lo ocurrido “nos obliga a reflexionar profundamente sobre la efectividad de los mecanismos de protección de las mujeres que acuden a la Justicia en busca de amparo, para garantizar que esa protección sea real y eficaz”.

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Respecto de cómo mejorar la prevención de la violencia doméstica, la camarista resaltó la necesidad de avanzar en tres líneas de acción fundamentales que van desde la prevención y la detección de situaciones de riesgo.

Para María Teresa González, en primer lugar hay que fortalecer la prevención, mediante educación, sensibilización comunitaria y detección temprana de situaciones de riesgo.

“En segundo lugar, incorporar herramientas tecnológicas de protección, como las pulseras electrónicas de monitoreo, botón de pánico cuando correspondan conforme a la ley y a la evaluación del riesgo, para mejorar el control de las medidas de protección y brindar mayor seguridad a las víctimas”, indicó.

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La magistrada señaló que en tercer lugar, se deben conformar mesas interinstitucionales de trabajo que articulen al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, los servicios de salud y las instituciones de asistencia social, para ofrecer una respuesta coordinada e integral.

“La violencia doméstica no puede abordarse de manera aislada ni limitarse a la reacción frente al hecho consumado. Necesitamos prevención, protección efectiva, coordinación institucional y recursos, así como poner foco en el departamento Central que presenta las cifras más elevadas a nivel país. La Justicia debe llegar antes de que la violencia se convierta en tragedia”, expresó.