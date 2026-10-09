Feminicidio en Lambaré: autopsia confirma que Deisy Paola recibió dos disparos

Tras finalizar el examen médico forense en el curso de la mañana de este viernes, la médica forense Rafaela Fernández brindó detalles técnicos sobre la trayectoria de los proyectiles y el tipo de heridas que presentaba el cuerpo de Deisy Paola Giménez Segovia (22), asesinada a tiros en la noche del jueves.

“Encontramos dos heridas de arma de fuego a nivel del cráneo con diferentes trayectorias y orificios de entrada que son vitales, sin orificio de salida ambas”, detalló la especialista.

En relación con el orden de los impactos, la forense precisó la mecánica según los análisis clínicos y la secuencia que se observa en las grabaciones del hecho.

“El segundo disparo es la herida que describí que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, que creemos fue cuando ella estaba sentada (…) Yo creo que estaba todavía con vida, con la primera herida que describí, sería el segundo disparo. Y el último fue el de la región occipital, que ya fue porque ahí sí lesionó realmente la parte del tallo encefálico y órganos, o sea, la parte cerebral que realmente le mató”, expuso Fernández.

Lea más: Feminicidios en Paraguay: Fiscalía contabiliza 20 víctimas en lo que va del 2026

La doctora descartó la presencia de proyectiles en las extremidades y precisó que de los tres impactos que se escuchan en el video de circuito cerrado, Daisy acusó dos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En los miembros se descartan la existencia de heridas. Tenemos también el examen físico, encontramos, digamos, escoriaciones aproximadamente tres por dos centímetros a nivel de la región frontal izquierda y a nivel también del lado del ala de la nariz, lado derecho e izquierdo”, indicó, aclarando que se trataba de “lesiones vitales y recientes” asociadas a la caída sufrida durante el ataque.

Lea más: Feminicidio de Deisy Paola: lo que denuncia la familia de la mujer asesinada a tiros

Antecedentes y avances de la investigación

Por su parte, la fiscala Amelia Bernal, titular de la investigación, se refirió al curso del proceso y a la búsqueda del presunto agresor sindicado en el caso.

“Estamos iniciando la investigación, con las diligencias, estamos en coordinación con el departamento de Homicidios de la Policía Nacional, que están realizando la verificación, están en búsqueda del vehículo y de la persona que fue sindicada en la primera denuncia que se formuló en J. Augusto Saldívar”, declaró la fiscala.

En ese sentido, las diligencias judiciales y policiales se despliegan en busca del sospechoso, identificado como Aldo Alexis Duarte (26), a quien familiares de la víctima acusan de haber maltratado a Deisy, razón por la cual esta terminó la relación.

Respecto a los antecedentes de violencia previos presentados por la víctima, Bernal confirmó la existencia de medidas restrictivas vigentes contra el agresor.

“Solo tengo una denuncia, tengo conocimiento de una denuncia que fue la que se realizó en J. Augusto Saldívar el 18 de septiembre”, mencionó, al tiempo de añadir que la joven “tenía una orden de restricción que fue dictada por el Juzgado de Paz”.

Lea más: Policía rodea una casa en J. Augusto Saldívar donde estaría oculto presunto feminicida de Lambaré