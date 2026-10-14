Celeste Amarilla: “celebro que el Partido Colorado se haya hartado de su amo”

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que el movimiento Honor Colorado atraviesa una crisis que podría debilitar el poder del expresidente Horacio Cartes y abrir nuevas oportunidades para la oposición. En sus declaraciones, sostuvo que el líder cartista habría perdido terreno dentro de su propio sector y vinculó el conflicto con la disputa entre los bancos Ueno y Basa.

Amarilla también se refirió a la situación del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien fue descartado por el líder de Honbor Colorado como candidato a presidente por el sector.

“Celebro que el Partido Colorado se haya hartado de su amo y vuelva a ser un partido normal como otros”, expresó la legisladora, al considerar que la concentración de poder y dinero en torno a Cartes dificultaba la competencia política.

Celeste Amarilla habla de retroceso del cartismo

Para Amarilla, la crisis no implica necesariamente el fin inmediato del poder del exmandatario, pero sí podría representar el comienzo de una nueva etapa dentro de Honor Colorado. “Bueno, el 23 de septiembre yo ya dije: este puede ser el inicio del fin. Y aparentemente seguimos viviendo eso. Roma no cayó en tres días”, manifestó.

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La legisladora sostuvo que el retroceso del cartismo podría generar condiciones más favorables para la competencia democrática y para los sectores opositores.

Consultada sobre si el PLRA tendría mayores oportunidades, respondió que sí y consideró que el resultado electoral de Asunción fue una consecuencia de la decisión del oficialismo colorado de imponer un candidato de su preferencia. “Este fue el costo que pagó por Asunción, el haber impuesto un candidato a su gusto. Y bueno, ahí tuvo su propia medicina”, afirmó.

Celeste Amarilla apunta al conflicto entre Ueno y Basa

La senadora insistió en que el trasfondo de la crisis cartista estaría relacionado con la disputa entre los bancos Ueno y Basa y con el crecimiento de la entidad financiera vinculada al otro sector político.

“Cartes empezó por una cuestión de que de repente alguien le dijo: ‘Mirá cómo creció Ueno, momento que ya tiene más plata que nosotros’. Eso fue lo que pasó”, sostuvo.

Según Amarilla, el crecimiento de Ueno habría generado preocupación dentro del entorno de Cartes al modificar el escenario de financiamiento y poder económico.

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La legisladora afirmó que el conflicto llegó a un punto en el que existía el riesgo de afectar al sistema financiero y celebró que el ambiente se haya tranquilizado. “Fue una locura lo que hicieron. (...) Pero de ninguna manera por intereses personales que la gente pierda su plata”, expresó.

Amarilla aclaró que su posición no supone un respaldo automático al presidente de la República, Santiago Peña, ni al titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Sostuvo que las eventuales irregularidades deben investigarse y que, si corresponde, deben aplicarse sanciones a las entidades involucradas.

Respecto a una eventual renovación del directorio del BCP, planteada en el debate político, consideró que Peña terminará tomando la decisión sobre quién ocupará esos cargos. “Va a poner otro de su confianza”, señaló, al descartar que la designación quede en manos exclusivas de Cartes o de la oposición.

Celeste Amarilla trata de “agrandadito” a Miguel Prieto

Amarilla también cuestionó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por su actitud dentro de la oposición y le pidió moderar sus expresiones y trabajar por un proyecto de unidad.

“Es un agrandadito”, expresó la senadora, al considerar que los resultados electorales de Prieto todavía no son suficientes para desplazar al Partido Liberal como principal estructura opositora.

La legisladora sostuvo que el PLRA conserva un papel determinante en la organización electoral, debido a su estructura territorial, sus operadores y su capacidad de movilización.

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“Él que pone el dinero, él que pone las mesas, él que pone los apoderados, él que cuelga los pasacalles. Ellos no hacen nada”, afirmó, en referencia al aporte que, según ella, realiza el liberalismo a las campañas opositoras.

Amarilla insistió en que ningún proyecto político opositor puede consolidarse sin el respaldo liberal. “Nadie puede llegar sin nosotros. Nadie”, remarcó.