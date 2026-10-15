Reunión de Cartes y Abdo: “No tocaron temas muy agudos”, dice Beto Melgarejo

El ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) Edgar “Beto” Melgarejo, dirigente del movimiento Colorado Añeteté, se refirió a la reunión de ayer entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. Insistió en que no fue una reunión coyuntural en relación a la actual crisis interna que vive Honor Colorado pero admitió que una junta de dos nombres tan importantes para el partido podría generar una agenda común de cara a las próximas internas partidarias.

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“Fueron temas generales, no hubo un foco sobre la situación del Banco Central del Paraguay o sobre alguna cuestión en particular. Fue una reunión en donde después de mucho tiempo se juntaron dos personalidades, romper el hielo y juntarse para establecer una agenda en conjunta que se da en medio de una coyuntura”, expresó Melgarejo.

Consultado sobre si este es el principio de un pacto entre ambos, el dirigente del abdismo no descartó que se establezca una hoja de ruta en común. “A partir de ahora, ambos señores ya maduros seguramente van a establecer una política, pero no se tocaron temas muy agudos”, remarcó.

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¿Perdieron fuerza?

Melgarejo detalló que una reunión de este tipo, genera opiniones tanto a favor y en contra. “Yo creo que siempre estas cosas polarizan pero creo que a una amplia mayoría le pone feliz que se haya dado este encuentro porque se necesita una pacificación en el partido. Somos un partido muy grande y muy pasional”, expresó evitando relatar el cómo fue visto el encuentro al interior de Colorado Añeteté.

Consultado acerca de un debilitamiento político de ambos expresidentes, el extitular de la Dinac minimizó las especulaciones. “Horacio (Cartes) es un líder muy importante del partido. Tal vez, los líderes más importantes que tiene el partido son los dos (Cartes y Abdo) hasta hoy. Y una elección no puede medir ese liderazgo”, defendió.

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Además, cuestionó a las encuestadoras que por difundir falsas sensaciones. “Acá hay sicarios en todos los ambientes. Uno de los sicarios propagandistas que existen, son estos encuestadores que se sabe quiénes son y son los que falsean siempre los datos o los alteran”, denunció.

Fuga de votos

En otro punto, el dirigente analizó el golpe que significa para la ANR, haber perdido municipios clave en las últimas elecciones comunales ante la oposición. “Hay fugas de votos en el Partido Colorado. La victoria de Soledad es prueba de una enorme fuga”, ejemplificó.

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Asimismo, argumentó que en ninguna elección se dio el continuismo del oficialismo. “Nunca en la historia democrática del Paraguay, ganó el oficialismo una elección a Presidente. Eso no se puede desconocer. El partido final sobre quien va por el Partido Colorado a las elecciones generales, siempre lo ganó la disidencia”, finalizó.