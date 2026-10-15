Villa Florida: intendenta electa pide presencia de la CGR en la Municipalidad

La intendenta electa de Villa Florida, Misiones, Susana Verza (ANR-HC), solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la designación de un equipo de auditores para supervisar el corte administrativo de la gestión saliente de Richard Castiñeira (ANR-HC).

Verza explicó que el lunes 12 de octubre presentó una nota ante la Municipalidad para comunicar el inicio de los trabajos de transición. Además, anunció que el miércoles 14 de octubre se constituiría un equipo integrado por profesionales de las áreas contable y administrativa, además de una persona con experiencia dentro de la institución.

El equipo de transición comenzaría a trabajar en la recopilación de información para conocer el estado de la administración municipal antes de que asuma el cargo.

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La intendenta electa señaló que también recurrió a la CGR para pedir la presencia de auditores que acompañen y supervisen el proceso de corte administrativo.

“Yo me dirijo al Contralor para que pueda tenernos en cuenta a la ciudad de Villa Florida y pueda venir ese equipo a apoyar la supervisión, para que el trabajo salga bien y nosotros podamos arrancar de una forma una administración transparente para la comunidad”, expresó.

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Verza pidió que su solicitud sea atendida antes de asumir el cargo, una vez cumplidos los procedimientos de proclamación de las autoridades electas. Indicó que la ciudadanía reclama transparencia en el manejo de los recursos municipales.

Castiñeira propone iniciar la transición el 2 de noviembre

Por su parte, el intendente saliente Richard Castiñeira respondió a la nota presentada por Verza y planteó que la mesa de trabajo para la entrega de documentos y el corte administrativo se instale el lunes 2 de noviembre, con las personas que designe la intendenta electa, un día antes del juramento y la asunción de las nuevas autoridades electas.

En la respuesta, la Intendencia argumentó que la nota inicial solicita la instalación de un equipo de transición, pero no individualiza ni identifica a los profesionales designados para integrarlo.

Asimismo, afirmó que las disposiciones legales mencionadas no establecen la obligatoriedad de instalar equipos de transición ni fijan plazos para su conformación.

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“Esta Intendencia considera que no resulta necesaria la instalación de un equipo de transición antes de los 22 días del juramento y posesión al cargo de la intendenta electa”, señala el documento.

Verza solicita documentos para verificar antes de asumir el cargo

Por su parte, la intendenta electa manifestó que necesita contar con información documentada para conocer la situación real de la Municipalidad y determinar si existen irregularidades en la gestión saliente.

Añadió que, una vez que asuma el cargo, analizará la documentación con el acompañamiento de asesores jurídicos y administrativos para determinar las medidas que correspondan.

En cuanto a la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la administración saliente, Verza señaló que cualquier acción dependerá de los resultados de la revisión documental y de la existencia de pruebas.