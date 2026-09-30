Villa Florida: adjudicaron millonaria obra que nunca se ejecutó

Una obra que fue anunciada por la Municipalidad de Villa Florida, Misiones, pero que no fue ejecutada se suma a una denuncia anterior.

En este caso, es el proyecto de construcción de un tinglado con baños sexados en la plaza San Francisco de Asís, cuya palada inicial se realizó el 6 de octubre de 2025, pero la obra no existe.

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Una publicación referente al proyecto en la plaza San Francisco de Asís, en la página de Facebook de la Municipalidad de Villa Florida, señala: “Esta obra refleja el compromiso de la Administración Municipal con el bienestar de la comunidad, apostando al fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro, recreación y participación ciudadana”.

Sin embargo, tras casi un año del acto de palada inicial, la obra no fue ejecutada. La plaza permanece sin cambios y no se concretó la construcción del tinglado ni de los baños sexados anunciados.

El proyecto fue presupuestado en G. 110.995.050. Según los datos mencionados, dos días después de la palada inicial, el 8 de octubre de 2025, fue publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la convocatoria de la Licitación N.° 474315, denominada “Construcción de tinglado con baño sexado en la Plaza San Francisco de Asís de Villa Florida - Plurianual”.

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Adjudicada, pero no ejecutada

Posteriormente, 25 días después de la palada inicial, se realizó la apertura de los sobres de ofertas y la obra fue adjudicada a la empresa Cañadita Group Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Alcides Martín Jara. El contrato se firmó el 2 de diciembre de 2025.

“Nunca apareció ninguna obra”

La concejal municipal Francisca Escobar (PLRA) recordó que asistió al acto de palada inicial tras recibir una invitación del Ejecutivo municipal, Richard Castiñeira (ANR-HC), y lamentó que la obra finalmente no se haya concretado.

“Nosotros asistimos, se hizo la palada inicial, pero nunca se llegó a concretar esa obra. Lastimosamente, pasó casi un año y nunca, nunca apareció ninguna obra”, agregó la edil.

“Ahora hubiéramos contado en la plaza San Francisco con un hermoso tinglado con baño sexado, porque es un lugar donde la gente se divierte, es un lugar donde siempre se realizan actividades de todos los sectores, de cualquier ámbito”, indicó.

La concejal indicó que, según su apreciación, hubo malversación de fondos en el caso de la obra. Señaló que los concejales siempre acompañaron los proyectos presentados por el Ejecutivo municipal, pero que denunciaron las irregularidades y los hechos de corrupción que, según afirmó, están a la vista de todos.

Intentamos obtener la versión del intendente municipal de Villa Florida, Misiones, Richard Castiñeira, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la denuncia.

El tinglado sin techo que costó más de G. 350 millones

Esta denuncia se suma a la relacionada con la obra inconclusa de un tinglado de la Escuela Básica N.° 238 General José Eduvigis Díaz. De acuerdo con documentos de órdenes de pago de la Municipalidad de Villa Florida, se habría abonado la suma total de G. 354.117.085. Sin embargo, los trabajos no fueron culminados.

Las obras habían comenzado a finales de 2024, pero quedaron paralizadas durante 2025, sin que se concretara la culminación del tinglado de la institución educativa.

Actualmente, el lugar cuenta con una pista deportiva, graderías y torres lumínicas, además de las bases que serían destinadas a sostener la estructura del techo, pero la obra quedó inconclusa.

El martes, cuando le consultamos sobre la denuncia vía telefónica, el intendente Castiñeira señaló que se encontraba de viaje y que, a su regreso, brindaría explicaciones sobre el caso.