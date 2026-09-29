La Municipalidad de Villa Florida habría pagado por una obra inconclusa

Documentos de la Municipalidad de Villa Florida, Misiones revelan pagos por más de G. 354 millones vinculados a la construcción de un tinglado en la Escuela Básica N.º 238 General José Eduvigis Díaz.

Sin embargo, en el lugar no existe el techado terminado: la institución cuenta con una pista deportiva, graderías y torres de iluminación, mientras que la estructura del tinglado permanece inconclusa.

De acuerdo con los datos publicados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Municipalidad de Villa Florida convocó a una licitación pública para la construcción de un tinglado en la Escuela Básica N.º 238 General José Eduvigis Díaz por un monto de G. 359.384.000. El llamado corresponde al 11 de octubre de 2024 y lleva el ID Nº 448.500.

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La apertura de ofertas se realizó el 24 de octubre de 2024 y la obra fue adjudicada a Roberto Carlos Caballero Olmedo, con la empresa RC Servicios Generales, de la ciudad de Villeta, departamento Central. El contrato fue suscripto el 8 de noviembre de 2024, fecha prevista para el inicio de los trabajos.

No obstante, el tinglado no fue concluido. En el lugar existe una pista deportiva con graderías y torres de iluminación, pero no cuenta con el techo que corresponde a la obra contratada.

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Tres órdenes de pago

La documentación dada a conocer corresponde a tres órdenes de pago emitidas por la Municipalidad de Villa Florida relacionadas con la construcción del tinglado.

El primer documento corresponde al 19 de diciembre de 2024 y registra el pago del certificado Nº 1 de la construcción del tinglado, por G. 165.133.255. En la orden de pago figura el cheque Nº 243685.

Ese mismo 19 de diciembre de 2024, Roberto Carlos Caballero Olmedo presentó ante la Municipalidad una factura por G. 170.400.170, según la documentación.

El segundo documento corresponde al 24 de abril de 2025 y registra el pago del certificado Nº 2 de la construcción del tinglado, por G. 171.014.630. En este caso, figura el cheque Nº 243691.

El tercer documento, fechado el 30 de abril de 2025, corresponde al concepto de fondo de reparo de la construcción del tinglado, por G. 17.969.200. En el documento figura el cheque Nº 242692.

Los tres documentos cuentan con la firma del intendente de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR-HC), y del entonces secretario de Hacienda, Diego Gabriel Castiñeira, quien actualmente ya no ocupa ese cargo y sería primo del jefe comunal, y como beneficiario figura Roberto Carlos Caballero Olmedo.

Obra inconclusa

Durante una visita a la Escuela Básica Nº 238 General José Eduvigis Díaz, se pudo observar que la institución dispone de una pista deportiva con graderías y torres de iluminación.

Sin embargo, el tinglado que figura en los documentos de contratación y pago no se encuentra terminado.

El encargado de despacho de la institución educativa, Carmelo Caballero Escalante, confirmó que la Municipalidad ejecutó los trabajos, pero señaló que quedó pendiente la colocación del techo.

“Lo que faltaría es la parte del tinglado, o sea, terminar esta obra”, manifestó.

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Hace aproximadamente un año quedó sin concluir

Caballero Escalante señaló que los trabajos comenzaron entre 2024 y 2025 y que la obra quedó inconclusa aproximadamente hace un año.

“El año pasado se tenía que inaugurar lo que es la parte del techo, pero hasta ahora, como se puede observar, no se llegó a terminar”, manifestó.

La institución educativa en este 2026 cuenta con 236 alumnos matriculados, desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo.

Los documentos municipales, sin embargo, consignan pagos correspondientes a dos certificados de obra y un fondo de reparación por un monto total de G. 354.117.085, pese a que actualmente falta el techo del tinglado.

Consultado el intendente de Villa Florida, Richard Castiñeira, sobre esta situación, señaló que se encontraba de viaje y que, a su regreso, brindaría explicaciones sobre el caso.