Dani Centurión descarta un complot contra Santiago Peña

Ante los rumores políticos, el diputado colorado disidente Daniel Centurión descartó de forma categórica la existencia de una conspiración o un supuesto complot para promover un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.

Tras los trascendidos sobre la reciente reunión entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, el legislador calificó estas versiones como especulaciones impulsadas por sectores interesados en generar inestabilidad.

Centurión aseguró que el encuentro entre los líderes políticos ha buscado analizar los grandes temas nacionales y la agenda de la ANR de cara al futuro.

“No existe ninguna conspiración, eso es planteado por pescadores en río revuelto”, enfatizó el parlamentario y defendió la necesidad de mantener la estabilidad política para proyectar una buena imagen internacional y atraer capital extranjero.

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Supuesta denuncia presentada ante EE. UU.

Respecto a las informaciones sobre una presunta denuncia presentada por Peña ante la embajada de Estados Unidos por un supuesto intento de enjuiciamiento impulsado por Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, el legislador manifestó no contar con datos oficiales.

En ese sentido, sostuvo que se trata de rumores irresponsables orientados a promover una crisis institucional que no corresponde a la realidad.

Respaldo a la mesa directiva de Diputados

En relación con la conducción de la Cámara de Diputados, el legislador ratificó que su bancada respetará el mandato legislativo de la actual mesa directiva encabezada por Raúl Latorre.

“No existe ninguna posibilidad, por lo menos de parte mía y mi bancada, de acompañar la posibilidad de cambiar la mesa directiva por más que existan los votos”, subrayó Centurión.

El parlamentario explicó que, si bien es previsible un reposicionamiento de las fuerzas parlamentarias tras las elecciones municipales, la mayoría resultante no debe emplearse como un instrumento para atentar contra la institucionalidad.

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Destaca a Pettengil y Wiens

Respecto a los pasacalles que buscan instalar la dupla Arnoldo Wiens-Juan Carlos Baruja, refirió que desconoce de dónde proviene dicha iniciativa.

En el marco de las precandidaturas de la disidencia de cara a las próximas elecciones del 2028 , el diputado ha destacado a las figuras del senador disidente Luis Pettengil y Arnold Wiens. confirmó su pertenencia al movimiento Colorado Añetete y ratificó su acompañamiento a la precandidatura de Wiens.

Postura crítica hacia el Ejecutivo

Al evaluar el contexto en la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Centurión refirió que Horacio Cartes asumió una postura disidente al cuestionar la gestión de Peña. Inclusive, no descartó que se suma a las convocatorias de los no oficialistas colorados.

El parlamentario indicó que las diferencias con el Ejecutivo responden a críticas sobre el rumbo del Gobierno y el alejamiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Centurión cuestionó al jefe de Estado por priorizar intereses ajenos a la agenda social e instó a debatir un proyecto alternativo de país en la sede partidaria.

Asimismo, valoró la incorporación de la senadora Lilian Samaniego y el sector de Causa Republicana al bloque disidente, subrayando la importancia de construir consensos en la Junta de Gobierno.

Ueno Bank: exige respuestas del Ejecutivo

Ante los cuestionamientos referidos a la gestión en el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank, vinculado a Peña, el diputado exigió respuestas del Poder Ejecutivo y transparencia.

Sin embargo, Centurión transmitió tranquilidad a la ciudadanía al descartar una crisis bancaria similar a la de los años noventa, asegurando que el sistema financiero mantiene su solidez.