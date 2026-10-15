Centurión anticipa reconfiguración en el Congreso y cuestiona la gestión de Santiago Peña

Luego de la reunión entre los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, el escenario político en la Asociación Nacional Republicana (ANR) y en el Poder Legislativo atraviesa un proceso de reordenamiento.

Al respecto, el diputado por Fuerza Republicana, Daniel Centurión, sostuvo que este hecho, sumado al quiebre dentro del oficialismo, modificará la correlación de fuerzas en ambas cámaras.

“Hablando objetivamente, por supuesto que esto también significa que se va a reconfigurar el Congreso en la Cámara de Senadores y también con seguridad en la Cámara de Diputados”, afirmó Centurión.

Agregó que la ruptura en Honor Colorado y el diálogo entre los dos líderes con mayor peso de la ANR son determinantes: “Son los dos actores políticos más importantes que tiene no solamente el partido, sino la República”.

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Al analizar los números en la Cámara Baja, el legislador señaló que el bloque oficialista podría perder la hegemonía frente a una eventual alianza entre la oposición y las bancadas disidentes coloradas

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“Hoy la oposición tiene 32 miembros en la Cámara de Diputados y el Partido Colorado 48 miembros. Tres diputados que hoy componen la bancada oficialista que se queden con el señor Horacio Cartes o que migren, con eso ya se consigue mayoría propia”.

Duras críticas al presidente Peña

En otro momento, Centurión cuestionó con severidad al jefe de Estado, Santiago Peña, a quien acusó de comprometer la estabilidad y la imagen de las instituciones públicas, en particular la banca matriz (BCP), para beneficiar a sectores privados.

“En este gobierno se quiebra eso, se genera toda esta duda, porque este señor, Santiago Peña, lo que hizo desde que asumió la presidencia de la República es solo pensar cómo ganar plata rápidamente utilizando las instituciones públicas”, aseveró.

En la misma línea, añadió: “Él está más preocupado en ganar plata que en atender las demandas sociales. Esa es una realidad”.

Asimismo, el parlamentario advirtió que las decisiones del actual mandatario podrían acarrear un costo político directo para la ANR en las próximas elecciones presidenciales: “Este señor lo que está haciendo es todo lo posible para que el 2028 caiga el Partido Colorado y un opositor llegue al Palacio de Gobierno”.

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Sobre los intentos del mandatario por consolidar una base propia con gobernadores y referentes regionales, el denominado “peñismo”, Centurión consideró que responde únicamente al uso del presupuesto estatal.

“Yo creo que él está buscando el blindaje político a través de una estructura brindada por la tinta de su lapicera. A la dirigencia le gusta mucho el cobijo del poder”, argumentó, haciendo alusión al manejo de programas sociales como Hambre Cero por parte de las gobernaciones.

Finalmente, de cara a la conformación de un frente opositor interno con miras a las elecciones de 2028, Centurión abogó por unir a los sectores disidentes, incluida la bancada Causa Republicana liderada por Lilian Samaniego.

“Nosotros sí queremos contar con Causa Republicana. Mi posición particular es que antes de fin de año tengamos ya una definición o por lo menos un mecanismo para definir una chapa que pueda enfrentarle al oficialismo”, concluyó.