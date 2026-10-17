Neopeñismo a prueba: Senado con media docena de pedidos de informes sobre exsocios comerciales de Peña

Este miércoles, en sesión ordinaria del Senado, se deberían tratar seis pedidos de informes a diversas instituciones del Estado vinculados al caso Ueno, los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña y el Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellos un nuevo requerimiento a esta última institución sobre cuestiones claves no respondidas anteriormente.

Los otros cinco pedidos guardan relación con la composición y los registros oficiales de 68 empresas, la mayoría de ellas vinculadas directa o indirectamente al grupo Vázquez.

El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) presentó seis pedidos de informes a diversas instituciones del Estado sobre empresas mayoritariamente relacionadas con el grupo Vázquez, requerimientos que se espera sean tratados este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que posiblemente ya sería con su nueva configuración oficialista, tras el quiebre de Honor Colorado y el nacimiento del “Peñismo”.

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De los seis, uno es clave en el caso Ueno-BCP, ya que apunta a que la banca matriz responda a cuestiones que omitió en su primera respuesta al Senado, entorno a la aplicación de los procedimientos, que pudieron haber favorecido a los exsocios comerciales de Peña.

Por ejemplo, solicitan al BCP informar “cuándo comenzaron los excesos reconocidos por el BCP con relación a Ueno Bank, cuál fue su magnitud máxima y durante cuántos días consecutivos se mantuvieron, indicando si se configuró alguna de las causales de regularización previstas en la Ley No. 2334/2003″.

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Si bien inicialmente lo mantuvieron oculto, el propio BCP reportó que Ueno excedió los límites de legales de créditos a empresas vinculadas, motivo por el cual se inició un sumario a sus directivos.

Sin embargo, el legislador pretende que el BCP aclare si exigió o no un “Plan de Regularización”, ya que los datos que manejan son que justamente a Ueno no se le exigió dicho requisito. Para determinar si fue la única entidad financiera beneficiada con la omisión de la exigencia de dicho plan, piden los antecedentes al menos desde 2020.

También insisten en que se informe qué participación tuvo la operación de venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A. (ambas empresas del Grupo Vázquez) en la reducción del exceso reconocida por el BCP y si mientras se desarrolla el sumario a los directivos de la entidad financiera se impusieron medidas prudenciales.

Esto, ya que, a fin de supuestamente regularizar sus balances ante el exceso en los límites a las transferencias a empresas vinculadas, Ueno “vendió” a Vinanzas parte de su cartera de deudas por valor de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000, sin que se sepa si efectivamente fue una compra efectiva o simplemente en los papeles.

También piden aclarar al BCP si hizo convenientes excepciones en cuanto a gastos deducibles del Capital Nivel 1 (C1) y el patrimonio efectivo de Ueno Bank entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, ya que sospechan que aplicaron excepciones favorables a dicho banco.

A las entidades financieras se les exige deducir aportes de capital en otras empresas vinculadas para determinar su solvencia, pero, en el caso de Ueno, habría dos empresas Red Digital de Procesamientos S.A. (Redipro) y Red Digital S.A. (Wepa) que no se deducirían de su capital, por unos G. 876.700 millones.

Otros pedidos sobre 68 empresas

Los pedidos de informes van dirigidos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) sobre registros institucionales de estas 68 empresas que hay que destacar, no son datos que puedan alegarse bajo secreto o reserva como para ser denegados.

En la nómina de firmas se destacan el Grupo Vázquez S.A.E. y empresas determinadas como parte dicho grupo, como Ueno Bank, Ueno Seguros S.A, ITTI S.A.E.C.A., entre otras.

También se requiere información sobre otras que tendrían nexo a través de exgerentes o exempleados, como las citadas en los informes del BCP por excesos en los límites de préstamos permitidos, tales como Vinanzas S.A., Mowi S.A., Grupo M S.A. (Pagopar), entre otras.

Estas últimas empresas son las que figuran como una especie de “pasamano” del dinero entre empresas del grupo Vázquez, habiendo accedido a millonarios préstamos de Ueno Bank (que acapara gran parte de los fondos públicos y del IPS) sin cumplir las condiciones y exigencias normales, para luego transferir a otras empresas del mismo grupo.

En la nómina también destaca Ueno Holding Saeca, de la cual el presidente de la República, Santiago Peña, era accionista hasta abril del año pasado y donde era socio comercial del grupo Vázquez.

Los datos requeridos permitirán conocer datos básicos de operatividad de estas empresas, pudiendo contrastar por ejemplo registros de empleados del Ministerio del Trabajo con los efectivamente registrados como aportantes del IPS.

Por otra parte, al Ministerio de Industria se requieren el RIEL (Registro Industrial en Línea) y el REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) de estas 68 empresas.

A la Dinapi, se requiere remitir registros de marcas, nombres comerciales, patentes y diseños cuyos solicitantes o titulares; también informar sobre cambios de estos titulares. También se requiere confirmar los titulares legales actuales de las marcas Ueno, Wepa, Upay, Pagopar, Hendyla, U Market, Puka, Tuti, MUV, Monchis, Conto, Wafterio y Uela.

Declaración para instar a cambiar autoridades del BCP

También en el orden del día debe figurar la resolución que insta a remover a los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), empezando por el presidente, Carlos Carvallo, que ya fue ingresada la semana pasada, pero no se pudo tratar por la falta de quórum.

De aprobarse, esta declaración no tiene carácter vinculante, pero será un mensaje político para el presidente Peña de pérdida de confianza hacia los miembros del directorio del BCP por parte de la Cámara Alta, que fue la que dio su acuerdo constitucional para su designación.

Esto ocurre incluso pese a que ayer viernes, el presidente Peña ratificó que no tiene intención de cambios en el BCP hasta el final de su mandato.

El más cuestionado es el presidente del BCP, Carlos Carvallo, que hasta el 14 de agosto de 2023, víspera de que Peña iniciara su mandato, fue presidente de la entonces Financiera Ueno, ahora Ueno Bank.