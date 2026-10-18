Presidenciales 2028: ¿Payo volvería al Senado?

El polémico político Paraguayo Cubas publicó en sus redes sociales que ya cursó invitación a los presidentes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria para la primera reunión conjunta con el objetivo de tratar una eventual alianza opositora para el 2028.

Según su publicación la reunión sería el próximo 1 de noviembre en un local gastronómico de la Capital del país.

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“La invitación formal ya se encuentra en camino para los presidentes de los partidos opositores con representación parlamentaria, rogamos asistencia de 3 representantes por partido”, escribió el líder del Partido Cruzada Nacional en sus redes sociales.

Según explicó las invitaciones fueron cursadas para el Partido Liberal, Partido Encuentro Nacional, para el Partido Patria Querida, Partido Yo Creo, Partido Demócrata Progresista, Participación Ciudadana y Partido País Solidario.

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Paraguayo Cubas insiste en la realización de una pre interna abierta para mayo del 2027 de donde saldría la dupla para la chapa presidencial de la oposición. Incluso ya hizo público el sistema de ejecución.

¿Payo volvería al Senado?

Por otro lado, Paraguayo Cubas descartó formar parte de la Chapa Presidencial y dijo que su aspiraciones serían volver a la Cámara de Senadores de donde había sido expulsado en noviembre del 2019.

Paraguayo Cubas estuvo poco más de un año en la Cámara de Senadores donde tuvo polémicas intervenciones y enfrentamientos. Sin embargo, fue expulsado tras protagonizar incidentes y agresiones contra efectivos policiales y una concejala departamental en Minga Porá.

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El político dijo que su objetivo es encabezar la lista de senadores de Cruzada Nacional para llegar a meter 6 o 7 parlamentarios.

La propuesta del polémico político sería que en la pre interna cualquier paraguayo pueda votar, sin importar de qué partido político sea, y sin que el Tribunal Superior de la Justicia Electoral organice esa elección.

Payo Cubas adelantó que su intención es que participen un millón de paraguayos, en los 263 distritos del país. No obstante aclaró que no está proponiendo que todos los partidos opositores se unan directamente, sino que primero la gente elija a la dupla presidencial y después se vea cómo formar una alianza para enfrentar las elecciones del 2028.