“Quieren deshacerse de nosotros”, dice Yolanda Paredes sobre Cruzada Nacional

La Cámara de Senadores decidió hoy expulsar a Javier “Chaqueñito” Vera del Senado a raíz de audios en los que se le atribuye la petición de conseguir menores de edad para mantener relaciones sexuales con los mismos.

El legislador ingresó en vez de Rafael “Mbururu” Esquivel, quien no pudo jurar porque guarda reclusión en una cárcel por un caso de abuso sexual en niños. Tanto Vera como Esquivel integraron la lista al Senado por el Partido Cruzada Nacional. Chaqueñito apenas asumió su banca se pasó al movimiento oficialista Honor Colorado.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, aseguró que ya era insostenible la permanencia de Chaqueñito en el Senado, ya que el mismo cuenta con varios antecedentes de maltratos y hasta presunta venta de votos.

Recordó que fueron los cartistas quienes lo blindaron en la sesión de hace dos semanas en la que solicitaron la pérdida de investidura tras ser adjudicado con un departamento del programa viviendas económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Lamentó que durante la sesión de hoy fueron los opositores quienes más le criticaron.

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“Quieren deshacerse de nosotros, a como dé lugar, porque somos aquellos que venimos y le entramos de contramano en un escenario político donde el Partido Colorado, juntamente con los partidos de la oposición, por años vinieron violando la Constitución Nacional, denigrando los derechos del ciudadano. El Partido Colorado nunca pudo haber hecho todo lo que hizo en estos años si no hubo complicidad de la oposición”, criticó.

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Paredes tilda de “perros carroñeros” a la oposición

Recordó que fueron los opositores quienes más acusaron al Partido Cruzada Nacional, sabiendo que son productores consuetudinarios de delincuentes dentro de la oposición paraguaya.

Agregó que la intención de la oposición de dejar a Cruzada Nacional como el origen de todos los males es de “perros carroñeros”, ya que buscan dejarles fuera de combate.

Explicó que a fin de evitar el transfuguismo político están implementando la firma de un contrato social con los candidatos en el que dejan una penalidad en caso de violar las disposiciones estatutarias del partido o sean expulsados. Dicho contrato ya lo implementan con los candidatos que pugnarán por un cargo lectivo este año en las Elecciones Municipales.

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“No sé si vamos a solucionar, porque los otros candidatos son todos chicos finos, traje de marca y zapato de marca, pero igual se comportan como cualquier delincuente. Entonces, no pasa por el tema de supuestamente nivel cultural o intelectual, el problema es la falta de ética, de moral de la gente que se candidata y eso prácticamente es incontrolable para los partidos políticos”, señaló.

Quiebre en la oposición

Según Paredes, el panorama para la oposición “está de terror”, ya que considera que buscan destruir al Partido Cruzada Nacional, con lo cual aseguró que no van a lograr absolutamente nada.

“Así como estamos denotando esta actitud entre nosotros, me parece que está un poco complicado el asunto. No sé quién va a resolver este quilombo que hoy se está acentuando, porque las grietas dentro de la oposición me parece que antes que mejorar, se acentúan”, sostuvo.

Consultada si Miguel Prieto, quien es el actual precandidato por parte de la oposición para las elecciones generales de 2028, podría intervenir para unificar a la oposición, respondió que es quien mayor fisura genera.

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“Su actitud es lo que demuestra eso y todos los partidos se quejan, no dicen nomás en voz alta. Los partidos no hablan y yo, como siempre, como me gusta expresarme con la verdad y como no soy política, digo y hablo. Ahora los otros son todos políticamente correctos y no te van a decir lo que piensan”, manifestó.