Acuerdo entre Paraguay y EE.UU.: ¿cómo funciona la estadía transitoria?

En las últimas semanas, 25 personas procedentes de los Estados Unidos pisaron suelo paraguayo, pero no para quedarse, sino como parte de una travesía en etapas hacia sus verdaderos hogares.

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Tras completar los trámites requeridos, el grupo abandonó el país rumbo a Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, marcando el cierre del quinto contingente que utiliza a Paraguay como un punto de escala técnica o “tránsito asistido”.

#Lpm730 Acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Paraguay: "Vamos a pedir todos los informes", dice senador



"Vamos a pedir el informe. Yo voy por lo que dijo el canciller Rubén Ramírez Lezcano, que no es un nuevo tratado y que es un memorándum de entendimiento. El canciller nos… pic.twitter.com/Xni5yfOirL — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 21, 2025

Pero, ¿por qué hacen esta escala y cómo funciona este mecanismo en la práctica? A continuación, explicamos los puntos clave para entender esta dinámica de retorno migratorio.

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1. El origen: un acuerdo binacional

Todo se enmarca en un acuerdo de cooperación (un Memorándum de Entendimiento) firmado entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos. El objetivo principal es facilitar el regreso ordenado de aquellos ciudadanos latinoamericanos que intentaron ingresar o permanecer en territorio norteamericano sin los permisos correspondientes, pero cuyo viaje de regreso directo resulta complejo. Paraguay actúa, esencialmente, como un “puente de conexión”.

#ALaGran730🔶 Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo con Paraguay



🔶 Para este jueves se prevé la llegada de migrantes rechazados por Estados Unidos en el marco del acuerdo migratorio de cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Santiago Peña. Según… pic.twitter.com/Kl7sx7unrr — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) April 22, 2026

2. Ningún viajero ingresa “a ciegas”: los filtros de seguridad

Una de las preguntas más frecuentes de la ciudadanía es si estas personas representan algún riesgo de seguridad o si ingresan sin control. La respuesta es no.

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Antes de que un migrante aborde el avión rumbo a Asunción, las autoridades migratorias locales realizan cruces de información internacional. Se verifican bases de datos locales y se realiza un intercambio de fichas con los países de origen y de residencia.

#ALaGran730🔶CONARE desconocía acuerdo migratorio con Estados Unidos.



🔶 "Fue una cuestión totalmente informal y fuera de lo que establecen las propias normas del CONARE y la propia Constitución Nacional. Yo denuncié esto. En mi nota de renuncia al CONARE denuncié que esta… pic.twitter.com/hdZnraER2a — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) April 22, 2026

Solo si la persona no registra ningún tipo de antecedente penal o judicial que impida su admisión, se autoriza su embarque hacia Paraguay bajo la figura de estadía transitoria.

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3. La logística y los costos: ¿afecta al bolsillo del Estado?

No. El sostenimiento de este programa de escala no representa un gasto de recursos para las arcas públicas paraguayas. Los costos de logística, alojamiento, alimentación y pasajes aéreos para la estadía temporal están cubiertos en su totalidad por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia especializada de las Naciones Unidas que acompaña estos procesos humanitarios.

#ALaGran730 Acuerdo migratorio entre Paraguay y Estados Unidos



"Hay mucha confusión. Un tema es el sistema internacional y nacional de asilo. De manera paralela, se ve en los titulares de noticias y diarios es que, aparte de los solicitantes de asilos, tenemos muchos migrantes… pic.twitter.com/zj7ngsFVkv — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2025

4. ¿Cómo fue el trayecto de este último grupo?

Las 25 personas que conformaban este quinto contingente llegaron al país el pasado 21 de agosto. Tras completar los períodos de descanso y coordinación de itinerarios, las salidas hacia sus destinos finales concluyeron esta semana de la siguiente manera:

22 personas regresaron a Ecuador.

2 personas retornaron a Costa Rica.

1 persona voló hacia República Dominicana.

#ALaGran730 Acuerdo migratorio entre Paraguay y Estados Unidos



"Forma parte de una colaboración estratégica. Este memorándum firmado forma parte del sistema internacional de asilo. El memorándum abre la posibilidad de que solicitantes de asilo que se encuentran en Estados… pic.twitter.com/ZKjOkSxnOb — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 20, 2025

A la hora de comprar los pasajes de retorno, el grupo se dividió en dos modalidades: 8 migrantes costearon sus pasajes hacia sus países por sus propios medios, mientras que las 17 personas restantes recibieron la asistencia financiera directa de la OIM para completar el viaje de regreso a sus hogares.

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Un engranaje que busca ordenar los flujos regionales

El mecanismo refleja cómo la gestión migratoria actual depende de alianzas multilaterales. Con este esquema de “escala supervisada”, Estados Unidos acelera el traslado de personas no admitidas, la OIM brinda asistencia técnica para garantizar un trato digno, y Paraguay facilita sus conexiones aeroportuarias actuando como un nodo de tránsito seguro antes de que cada viajero llegue a su país de origen.