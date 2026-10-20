“Beto” Ovelar revela detalles del día en que Cartes frenó el juicio político a Marito en 2019

Al referirse a la crisis en Honor Colorado, que derivó en su salida y en la de otros dirigentes que anteriormente eran acérrimos cartistas, Silvio “Beto” Ovelar recordó que conoció a Horacio Cartes cuando integraba Colorado Añeteté, movimiento liderado entonces por el presidente Mario Abdo Benítez.

El encuentro se produjo en medio de la controversia por el “acta entreguista” de Itaipú, firmada con Brasil en 2019 y cuestionada por considerarse una entrega de soberanía. El episodio puso bajo presión a Abdo Benítez y a su entorno cercano, además de desencadenar un intento de juicio político contra el mandatario.

Según relató el senador, acudió a conversar con Cartes junto con los entonces legisladores oficialistas Enrique Bacchetta y Juan Carlos “Calé” Galaverna. El líder de Honor Colorado había dado su aprobación para concretar la reunión.

“No me olvido nunca de ese suceso. Nos fuimos, le explicamos las razones por las que le visitábamos y le rememoré la historia de Juan Baustista Egusquiza, cuyos adherentes se habían plegado y apoyado la revolución de 1904. No existe ninguna seccional que lleve el nombre de Egusquiza por esa razón”, relató.

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Postura de Cartes que cambió el rumbo

Ovelar contó que, durante la conversación, Cartes reconoció sus diferencias con Abdo Benítez. Según explicó el senador, el expresidente acusaba al entonces mandatario de perseguirlo.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Ovelar, esas diferencias no implicaban que Cartes estuviera dispuesto a respaldar la destitución de un presidente perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Cartes, en esa oportunidad, me manifestó claramente: ‘Yo tengo diferencias con el presidente y me se siento perseguido, pero yo vine para quedarme en la ANR y no voy a acompañar la caída de un colorado’. Ahí dio las instrucciones a Alliana y ahí se cortó el juicio político. Me generó una muy buena impresión a partir de ahí”, sostuvo.

Pese a que el cartismo no apoyó la destitución de Abdo Benítz, Cartes y el líder de Colorado Añeteté mantenían una enemistad marcada por acusaciones mútuas. Sin embargo, en plena crisis de Honor Colorado, la semana pasada mantuvieron una reunión que llamó la atención en diversos sectores políticos.

Ovelar vincula el episodio con las internas de 2027

El legislador recordó aquel antecedente para fundamentar su interpretación sobre la posición política actual de Cartes, quien preside la ANR. A su criterio, el líder colorado no apoyaría a un candidato de la oposición en detrimento de su propio partido.

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La afirmación se produce en medio de las hipótesis sobre una eventual decisión de Cartes de apartarse de las internas coloradas de 2027 para potenciar la precandidatura presidencial de Miguel Prieto, dirigente de Yo Creo.