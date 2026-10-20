¿Cartes apoyaría a Wiens o a Prieto en las elecciones de 2028? Esto dice “Beto” Ovelar

Ante la crisis en Honor Colorado, el senador Silvio “Beto” Ovelar descartó que Horacio Cartes apoye a la oposición en las elecciones generales del 2028, pero consideró que podría respaldar a la disidencia colorada en las internas partidarias.

En ese escenario, no descartó un eventual apoyo económico a Arnoldo Wiens, quien sería impulsado como precandidato presidencial, tras el reencuentro entre Cartes y el expresidente Mario Abdo Benítez. “Yo creo que Cartes jugaría sus cartas en las internas del partido. Todo lo que se ganó, el prestigio que se ganó, no arriesgaría a ser el papel de Castiglioni ni de Egusquiza ni de nadie”, sostuvo.

El legislador hizo referencia a Luis Castiglioni, precandidato presidencial para el 2008, y al expresidente Juan Bautista Egusquiza (1894-1898), a quienes atribuyó haber dividido a la Asociación Nacional Republicana (ANR) en beneficio de la oposición.

Ovelar argumentó que Cartes no antepondría su rechazo al peñismo al prestigio que construyó dentro del Partido Colorado. “Cartes podría pelearte en unas internas partidarias, con todas las armas que tiene, pero dentro de unas generales jamás iría contra del Partido, porque todo ese prestigio ganado no lo va a tirar a la basura”, expresó.

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Ovelar analiza el reencuentro entre Cartes y Abdo Benítez

El senador también rechazó la teoría de que Cartes se retire de la carrera política para apoyar a la oposición, que impulsa como candidato a la Presidencia -entre otros- a Miguel Prieto (Yo Creo). Como argumento, recordó que el líder colorado se opuso al juicio político contra Mario Abdo Benítez cuando este ejercía la Presidencia de la República, porque no habría buscado perjudicar a otro dirigente colorado.

Sin embargo, consideró llamativo el reciente reencuentro entre Cartes y Abdo Benítez, debido a la enemistad que, según afirmó, existía entre ambos. Ovelar dijo conocer de primera mano los enfrentamientos que marcaron la relación entre los dos dirigentes.

“Conozco perfectamente todo lo que sucedió en todo este tiempo. A mí me resultó muy llamativa la reunión y que me quedé sorprendido, más aún por el momento porque en Honor Colorado había una logia de los que querían hablarle a Cartes debían putearle a Abdo y tratarle de lo peor”, dijo.

Aunque manifestó estar de acuerdo con el “abrazo republicano” entre referentes de la ANR, insistió en que el acercamiento resultó inesperado por las acusaciones mutuas que se habían producido entre ambos. “Muy llamativo ese encuentro porque parecía irreconciliable, ¿qué pudo haber sucedido para que esto impensable acontezca?”, sostuvo.

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Cartes podría respaldar económicamente a Wiens

Consultado sobre la posibilidad de que Cartes haya limado asperezas con Abdo Benítez para enfrentar al peñismo, Ovelar respondió: “Cuando el enemigo (Marito) de tu enemigo (Peña) se convierte en amigo”.

El senador destacó la influencia política del titular de la ANR y advirtió que subestimar su capacidad de incidencia sería un error. “Cartes es un hombre influyente, fuerte, quien lo subestime es un torpe y necio. Él no necesita de nadie para ser importante en la política”, sostuvo.

Ovelar recordó que en agosto del 2023 había anticipado que la competencia interna por la candidatura presidencial se daría entre Pedro Alliana y Arnoldo Wiens. Según afirmó, mantiene ese pronóstico y considera que ambos podrían protagonizar la disputa.

En ese contexto, estimó que Cartes podría brindar apoyo económico a Wiens tras su reencuentro con Abdo Benítez. “Aunque el movimiento (Honor Colorado) no se presentare, creo que Wiens va a tener la línea de abastecimiento abierta después de este reencuentro”, sostuvo.

Crisis en Honor Colorado: el papel de Alliana

Ovelar consideró que la eventual decisión de Honor Colorado de no presentar candidatos propios en las internas le daría mayor libertad a Cartes para respaldar otras postulaciones. “Esa movida de que no presente candidatos le da esa libertad de apoyar otras eventuales candidaturas”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de que el líder del cartismo acompañe a la disidencia.

Sobre la crisis interna, señaló que Cartes habría cometido un error de cálculo al suponer que Alliana aceptaría todas sus decisiones. A su criterio, no previó que el vicepresidente de la República asumiría una posición propia, consciente de que sería el principal responsable político ante una eventual derrota electoral.

“Probablemente, hubo un error de cálculo de parte de Cartes en estas circunstancias. Hasta ahora, nadie se le plantó y nadie esperaba que Alliana tenga el coraje y la valentía de desatarse en un momento como este”, declaró.

El senador atribuyó el origen de la crisis a la imposición del ministro Juan Carlos Baruja como compañero de fórmula de Alliana. Según explicó, esa decisión contribuyó al distanciamiento de dirigentes que antes eran cercanos a Cartes y que posteriormente pasaron a integrar el denominado peñismo.

Elección del vicepresidente y una posible nueva ruptura

Ovelar sostuvo que corresponde a Alliana elegir a su compañero de fórmula y cuestionó los intentos de gobernadores y diputados del peñismo de imponer a un candidato para ese cargo.

“La elección del compañero de fórmula de Alliana debe ser una jugada muy inteligente”, expresó. Agregó que la decisión debe priorizar a una figura capaz de sumar respaldo electoral a la candidatura del vicepresidente de la República.

El legislador tampoco descartó una nueva ruptura dentro del peñismo después de que se defina la chapa presidencial, debido a las diferencias entre los sectores de gobernadores y diputados, por un lado, y los senadores, por el otro.

En cuanto a la organización del nuevo movimiento, indicó que ya conversó con Peña y Alliana, pero que todavía no se definieron los integrantes del nuevo “Comando”, la fecha de lanzamiento ni el nombre oficial. Afirmó que el liderazgo recaerá en ambos dirigentes.

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Peñismo definirá su chapa en los próximos meses

Ovelar señaló que la definición del precandidato a vicepresidente que acompañará a Alliana podría darse entre noviembre y diciembre, aunque no descartó que haya novedades antes de ese plazo.

“Creo que podemos tener una novedad a finales de noviembre. De eso no conversé aún y tengo pendiente con Peña y Alliana”, sostuvo.

El senador también comentó que, desde su salida de Honor Colorado para sumarse al peñismo, no volvió a conversar con Cartes, aunque manifestó que prevé mantener una charla con él.

Asimismo, aclaró que la intención del peñismo no sería deshacerse de Cartes, pese a las diferencias políticas que atraviesan al sector colorado y a la crisis dentro de Honor Colorado.

Ovelar confirma su interés en presidir la ANR

Por otra parte, Ovelar confirmó que pretende competir por la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Explicó que se trata de una aspiración que mantiene desde hace tiempo y que considera el último escalón pendiente en su trayectoria partidaria.

“Siempre he manifestado mi interés por llegar a la presidencia de la ANR. Creo que es el último escalón que me falta”, apuntó.

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El legislador afirmó que anteriormente no buscó postularse a la Presidencia o Vicepresidencia de la República porque considera que existen otros correligionarios capacitados para ocupar esos cargos. Sin embargo, reiteró que dirigir el partido es un objetivo personal. “La presidencia del partido es una aspiración que tengo desde hace mucho tiempo”, destacó.

Ovelar indicó que, por una “cuestión de respeto”, no competiría por la presidencia de la ANR contra Cartes. No obstante, ante la salida de este último de la contienda interna prevista para el 2027, resolvió impulsar su propia candidatura.