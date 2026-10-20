“Es un momento de reflexión”, dice Riquelme sobre posibilidad de acompañar a Alliana

Entre los nombres que se barajan para acompañar una eventual candidatura del vicepresidente Pedro Alliana a las elecciones generales del 2028 figura el de Marco Riquelme, actual titular del MIC.

Al respecto, el alto funcionario expresó su agradecimiento hacia el actual vicepresidente de la República por tenerlo en cuenta, aunque enfatizó que la situación política actual también debe motivar un “momento de reflexión” dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Bueno, yo creo que este es un momento de reflexión a nivel nacional, especialmente para el Partido Colorado. Al vicepresidente Pedro Alliana le agradezco profundamente que me tenga en consideración”, mencionó.

Esa misma pausa también se extendería dentro de su entorno, ya que según Riquelme, es “momento de conversación con la familia” y también de una serie de análisis.

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Riquelme como candidato a vicepresidente

Sobre su eventual postulación, el ministro aclaró que no descarta la posibilidad de acompañar a Pedro Alliana, sin embargo, enfatizó que las precandidaturas deben analizarse a través de un diálogo abierto entre todos los sectores involucrados.

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Asimismo, con un análisis sobre las funciones de la vicepresidencia, Riquelme mencionó dos perfiles distintos: un vicepresidente que sirva como nexo con el Congreso Nacional, un trabajo en el que reconoció que hay figuras con mayor experiencia.

El otro perfil sería un representante del Poder Ejecutivo con un rol más enfocado en ser nexo con el sector privado, la representación internacional y la la política atracción de inversiones.

“Es un rol distinto también que ahí va a depender específicamente de la estrategia que tiene el actual vicepresidente, el próximo presidente de la República del Paraguay, de dónde él quiere jugar con su equipo más cercano que es el vicepresidente futuro de la República. Como mencioné, este es un momento de reflexión; tenemos que tomar una decisión en consenso”, concluyó.

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