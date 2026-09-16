Crisis en Honor Colorado: Riquelme evita hablar de la fórmula 2028 con Alliana

Honor Colorado atraviesa una crisis interna por definir quién acompañará a Pedro Alliana en la fórmula presidencial de 2028. En ese escenario, el nombre del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, aparece entre los rumores como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia..

Consultado directamente sobre esa posibilidad minutos antes de participar de la cena por el 90º aniversario de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Riquelme evitó pronunciarse. “Hoy el protagonista es la industria, es la UIP la que está de cumpleaños”, respondió al ser consultado sobre sus intenciones electorales, sin negar ni confirmar los rumores que lo señalan.

El ministro sí se refirió a su vínculo con el presidente de la República, quien también asistió al evento empresarial. Aseguró que la relación “es buena” y que ambos compartirán el anuncio de tres medidas para el sector industrial durante la velada, en momentos en que la interna colorada por la fórmula 2028 sigue sin resolverse.

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Previsibilidad, Mercosur y un déficit que “duele”

Riquelme insistió en el discurso de la estabilidad macroeconómica como sello distintivo del país frente a la interna política de su propio movimiento. Sostuvo que la inestabilidad “no le gusta a nadie” y que la previsibilidad es, en sus palabras, “el mejor amigo del industrial”.

El funcionario también puso sobre la mesa un dato incómodo para el sector: la balanza comercial de productos manufacturados dentro del Mercosur arroja un saldo negativo de 3.000 millones de dólares para Paraguay. “Esos son los números que duelen y que tenemos que tratar de cambiar”, admitió, en referencia a la competencia con socios regionales históricamente proteccionistas.

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Tres anuncios para los industriales

Sobre los anuncios previstos para la cena aniversario, el ministro anticipó que se trata de tres novedades concretas para el sector: una ley, un decreto y lo que definió como “un producto” que el Gobierno entregará a los industriales por los 90 años de la UIP. No dio precisiones adicionales sobre el contenido de las tres medidas.

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La maquila no sube: se mantiene en 1%

Consultado puntualmente por el futuro del régimen de maquila, Riquelme fue categórico: el impuesto seguirá en 1% durante toda la gestión del actual gobierno. “Eso va a ser algo que no se va a cambiar”, afirmó.

El ministro confirmó además haber conversado con el titular de la DNIT, Óscar Orué, luego de que este planteara la necesidad de revisar los regímenes de incentivo vigentes. Riquelme aclaró que esa revisión no apunta a la maquila —modernizada el año pasado mediante una ley promulgada por el presidente Santiago Peña— sino a otros beneficios que administran el Ministerio de Industria y Comercio, el de Economía y Finanzas y la Cancillería, algunos de ellos vigentes desde hace tres décadas.