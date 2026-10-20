Esto dice Ricardo Estigarribia sobre su candidatura a la presidencia

Hoy, el gobernador Ricardo Estigarribia ratificó que su candidatura a la presidencia de la República sigue firme y al respecto adelantó que este fin de semana continuar con una gira, si es que las condiciones de tiempo lo permiten.

De igual manera, Estigarribia enfatizó la necesidad de que la oposición construya con antelación un plan de Gobierno “consensuado” con al menos diez acciones prioritarias para así evitar repetir errores de administraciones pasadas, ya que tras ganar unas elecciones y asumir los cargos, “no saben qué hacer”, algo que motiva el “fracaso” de un Gobierno.

Al ser consultado sobre el mecanismo para elegir al candidato único dentro de la oposición, el liberal rechazó la utilización de encuestas para definir una postulación a nivel nacional.

Una propuesta que mencionó sería elecciones mediante una concertación que unifique los padrones de los partidos aliados de la oposición. “El que va fuera de la coalición podemos decir que es funcional al Gobierno. Yo tengo un concepto, una decisión personal; tiene que ser elección”, apuntó.

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Unidad opositora y situación con Miguel Prieto

Respecto a su relación con otros liderazgos de la oposición, en particular con el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, Estigarribia aseguró que tiene excelente relacionamiento y descartó cualquier rivalidad personal.

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“Yo me llevo con todos; hasta con Miguel. Él es parte de la oposición, si él gana, yo estoy al lado de él”, confirmó, por lo que si Prieto resulta ganador de algún tipo de elección, contaría con su acompañamiento, ya que el esteño también apunta a la presidencia de la República.

Sobre la situación dentro del Partido Colorado, Estigarribia sostuvo que no está en sus planes “desconcentrarse” por ello.

“No me quiero desconcentrar por los problemas que tiene el Partido Colorado; están totalmente perdidos. El poder les cegó a ellos, no saben quién va a ser su candidato”, sentenció.

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