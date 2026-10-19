Ricardo Estigarribia pide al PLRA liderar la unidad opositora rumbo a 2028

Tras la crisis desatada en el Partido Colorado y dentro del Movimiento Honor Colorado, la reacción del presidenciable liberal Ricardo Estigarriba (Nuevo Liberalismo), fue presentar un formalismo con miras a consensuar una chapa presidencial opositora en 2008.

El escrito fue entregado un día antes de que el titular del PLRA Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo) se reúna con los 61 intendentes liberales electos y el Consejo Parlamentario y 48 horas antes que el presidente de la agrupación se reúna con dirigentes nacionales vigentes e históricos del liberalismo.

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En su escrito, el jefe departamental plantea que el liberalismo asuma el liderazgo en la construcción de la unidad opositora y en la conformación de una alternativa de gobierno para las elecciones de 2028.

La iniciativa propone convocar a partidos y referentes opositores a una mesa de diálogo para definir un acuerdo y establecer la metodología de selección de la chapa presidencial.

¿Qué pide Ricardo Estigarribia al PLRA para las elecciones de 2028?

“Le pedimos al presidente del partido, como gran conductor de la oposición, que convoque y vea los mecanismos con todos los candidatos para iniciar el diálogo y definir la metodología para seleccionar una chapa que pueda competir y ganar la elección de 2028”, expresó Estigarribia.

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El jefe departamental señaló que generar confianza entre los sectores opositores resultará clave para consolidar una candidatura con credibilidad. En ese sentido, sostuvo que el país exige un proyecto enfocado en las necesidades de la población, en lugar de permanecer atrapado en disputas políticas internas. “Hoy la gente necesita un proyecto que sea una realidad y que beneficie a todos los paraguayos”, afirmó.

¿Puede un candidato liberal liderar la chapa de la oposición?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que un referente liberal encabece la chapa opositora, Estigarribia manifestó su convicción de que el PLRA cuenta con la estructura para lograr el respaldo necesario.

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Las palabras de Estigarribia surgen después que un sector del partido, liderado por el vicepresidente del PLRA, Antonio Buzarquis, y su hermano el senador Salyn Buzarquis, sentencien que el único opositor que puede llegar a la presidencia de la República es el dirigente esteño Miguel Prieto (Yo Creo) y urgieran crear la chapa Prieto-PLRA, similar a la chapa Lugo-PLRA del 2028.

En cambio Estigarribia, como antecedente, recordó los resultados de las elecciones departamentales de 2023, en las que obtuvo más de 350.000 votos para la Gobernación de Central. Según remarcó, ese resultado demuestra que una propuesta liberal puede captar la adhesión de votantes de otros sectores.

“Estoy convencido de que un liberal puede conseguir los votos que necesitamos para ganar”, aseveró, al tiempo de remarcar que la prioridad debe ser acordar un plan de gobierno con propuestas concretas para el país.

¿Cuáles son las prioridades del proyecto de la oposición frente al Partido Colorado?

Estigarribia sostuvo además que la oposición debe mantener su propia hoja de ruta electoral, al margen de las crisis internas del Partido Colorado.

En ese contexto, cuestionó el uso de recursos gubernamentales para fortalecer sectores internos del oficialismo y afirmó que el bloque opositor debe diferenciarse con reformas de fondo. “Tenemos que ser diferentes a ellos y presentar propuestas. Tenemos que reformar el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de seguridad”, puntualizó.

Asimismo, indicó que esa agenda debe construirse de forma participativa, incluyendo a partidos aliados y a ciudadanos colorados disconformes que busquen un cambio.

¿Cuándo iniciará Ricardo Estigarribia su gira nacional?

Junto con la presentación de la nota, el gobernador anunció el inicio de una gira nacional para dialogar con la ciudadanía y presentar sus aspiraciones presidenciales.

El recorrido por el interior del país abarcará departamentos como San Pedro, Concepción y Caaguazú, con el objetivo de escuchar las inquietudes de la población más allá de las filas del liberalismo.