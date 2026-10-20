Latorre dice que no se enojará si no es electo como dupla de Alliana

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, peñista), dijo que a título personal aceptará los resultados de la encuesta para la dupla del oficialismo y que hasta ahora siguen evaluando entre medio centenar de posibles nombre para el nuevo movimiento, que hay que ver si será “peñista”, ya que el propio titular de la Cámara Baja no supo definir si la cabeza será el presidente de la República, Santiago Peña o el candidato a presidente Pedro Alliana.

Primeramente, en lo que se refiere a la pelea por ser dupla de Pedro Alliana para el 2028 en el oficialismo, donde siguen en carrera el propio Latorre, así como el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, el titular de la Cámara Baja dijo que aceptará lo que se defina en la encuesta encargada por Alliana para ayudarlo en su decisión.

“En un principio, era la posición de todos, darle la confianza, la atribución, la fuerza al compañero Pedro Alliana para que él pueda elegir a su dupla, y yo sigo en esa posición”, dijo al ser consultado sobre si habría posibilidad de nuevos quiebres en el oficialismo si, por ejemplo, Alliana elige a Riquelme.

Latorre, de todos modos no quiso hablar en nombre de todos, al descartar un eventual nuevo quiebre por enojos, pero dijo que a título personal, él no se picharía.

“¿Usted, está en condiciones de garantizar respaldo propio a Aliana pese el resultado de esta encuesta?“, se le insistió, ante lo cual respondió: ”Yo lo voy a acompañar a Pedro".

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El mismo evitó responder si considera que Riquelme tiene los suficientes méritos políticos para ser candidato a vicepresidente, atendiendo a que a diferencia de “Cesarito” Sosa y el mismo Latorre, el ministro no se probó electoralmente en las municipales recientes.

“Me gustaría privarme de de responder esa pregunta porque yo no quiero encasillarle o no quiero de ninguna manera embretar a Alliana con su decisión”, se excusó.

Sobre la inscripción del nuevo movimiento oficialista que reemplazará al casi difunto Honor Colorado, Latorre dijo: “No tengo fechas (de inscripción), pero sí, nuestro espíritu es abrir la cancha, es el de escucharle a todos, de construir juntos y por sobre todo el de acercarnos a la gente”.

¿Peña para presidente de la ANR?

El mismo presidente de Diputados, Raúl Latorre había encabezado en agosto pasado una comitiva de diputados que habían salameado al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes para que busque el rekutú en 2027, sin embargo, ahora le dieron la espalda, y ahora consideran la posibilidad de que sea Santiago Peña, pese a que este no es el claro lider siquiera del futuro movimiento.

Al ser consultado si quién será el líder del oficialismo, si Peña o Alliana, tras haber “jubilado” a Horacio Cartes que ejercía ese rol, Latorre dijo que no habrá un líder único.

“Más allá de los liderazgos, yo creo que aquí hay un proceso o una búsqueda de un proceso de construcción horizontal. Creo que hay diferentes liderazgos de diferentes grupos que quieren colaborar, que quieren construir y y que naturalmente también pretenden su espacio”, dijo.

Ante críticas como la del diputado abdista, que consideró una “aberración” que Santiago Peña pueda ser presidente de la ANR, Latorre respondió diciendo que supuestamente la capacidad la tiene, lo que hay que ver es si hay voluntad.

“Yo creo que el presidente Santiago Peña está para ocupar cualquier lugar en la cancha. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es la posición en la cancha que el presidente está interesado en ocupar”?, sostuvo, dando a entender que Peña aún no tomó una decisión.

También se le consultó sobre otro “peñista” quien ya se lanzó por ese cargo, el senador Silvio “Beto” Ovelar, con quién Latorre también intentó quedar bien.

“Respecto a Beto yo tengo que decir y tengo que admirar su trayectoria. Él es un hombre de partido que siempre ha servido a su comunidad, ha tenido resultados. Es el senador que más periodos tiene en la Cámara de Senadores, entonces vetar a Beto para una candidatura partidaria sería casi una contrariedad”, dijo.