Senado autoriza viaje de Santiago Peña a la ONU

El presidente Santiago Peña prepara nuevamente sus maletas para viajar a Estados Unidos y participar, por cuarto año consecutivo, del debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará en Nueva York.

El pleno del Senado dio autorización al mandatario para salir del país, conforme a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la solicitud remitida por Peña al Congreso, el mandatario prevé viajar primero a Venezuela el 19 de septiembre, en un viaje oficial, y posteriormente trasladarse a Estados Unidos, donde permanecerá del 19 al 29 de septiembre para participar del debate general del 81° periodo de sesiones de la ONU, además de otras reuniones y actividades oficiales.

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El debate general está previsto del 22 al 26 y el 28 de septiembre, con la participación de representantes de los 193 países miembros de las Naciones Unidas.

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El lema propuesto para este periodo es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

Será el viaje número 71 de Santiago Peña

Con este desplazamiento, Peña realizará su viaje número 71 desde que asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2023.

La participación en la Asamblea General de la ONU se convirtió en una actividad consecutiva para Peña, quien asistió al encuentro desde el inicio de su mandato.

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El jefe de Estado viajará con una reducida comitiva, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

El viaje se producirá además coincidiendo con la huelga nacional de médicos anunciada para el 21 y 22 de septiembre, en reclamo de mejoras salariales y laborales para el sector de la salud. En este sentido, ya existe un preacuerdo de solución con el gobierno que debería definirse en la próxima asamblea de la SINAMED.

Autorización del Senado coincide con disputa por la dupla de Alliana

La autorización para el viaje presidencial se produce mientras el oficialismo enfrenta una disputa interna en torno a la definición de la fórmula presidencial para las próximas elecciones.

El presidente de la ANR, Horacio Cartes, anunció que Juan Carlos Baruja será la dupla de Pedro Alliana para la candidatura presidencial del movimiento Honor Colorado. Sin embargo, el propio Alliana desautorizó posteriormente el anuncio y señaló que recién después de las elecciones definirá quién lo acompañará como candidato a vicepresidente.

La diferencia de posiciones dejó expuesta una interna dentro del cartismo sobre la futura chapa presidencial. En la fecha, Alliana mantendrá una reunión con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.