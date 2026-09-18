Canciller Rubén Ramírez habló por primera vez del “asesor” Andy Rivas

“Andrés Rivas es amigo personal mío, él no tiene contrato ni con el Ministerio de Relaciones Exteriores ni conmigo, de ninguna naturaleza. Con él hemos coincidido en una serie de reuniones internacionales donde él ha sido invitado, como nosotros, y de ninguna manera eso representa un vínculo contractual ni en lo personal ni en lo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Así expresó esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, al ser consultado en una rueda de prensa en el Palacio de López, con motivo del viaje del presidente Santiago Peña a Nueva York, para participar del debate general del 81º período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se celebrará del martes 22 al sábado 26 de septiembre y el lunes 28 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos de América (EE.UU.).

Así, Ramírez Lezcano respondió brevemente sobre Andy Rivas. El 12 de febrero del 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores referente a Andrés José Rivas, mejor conocido como “Andy” Rivas, luego que el presidente de la República, Santiago Peña, protagonizara un “papelón” al viajar a los Estados Unidos de América para participar del acto de asunción de Donald Trump, pero quedó al margen y ninguneado.

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Al día siguiente, el 13 de febrero de 2025, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado cartista Miguel del Puerto, remitió la resolución del pedido de informes a Cancillería, cuando empezó a correr el plazo de 15 días hábiles para la respuesta, que hasta ahora, un año y medio después no llegó.

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El diputado Espínola había requerido a Cancillería “indicar si el señor Andrés “Andy” Rivas, forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en caso afirmativo, en qué carácter (contratado, nombrado o comisionado); en caso negativo, cuál es su función específica, su profesión y qué servicios presta. Detallar de qué objetos de gasto ha obtenido beneficios (salario, honorarios, bonificaciones, pasajes, viáticos, hospedaje, etc.)“.

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Esto, ya que el mismo no figura hasta ahora en la nómina de funcionarios de RR. EE. ni tampoco como parte de algún contrato de servicios de “asesor” o “lobbista”; sin embargo, hay registros documentales de que integró comitivas oficiales en los EE. UU..

Rivas y sus movidas con altas autoridades

La relevancia actual del vínculo extraoficial del gobierno de Peña con “Andy” Rivas es que este se declaró “socio” de Sebastián Cerimedo, ahora detenido en Bolivia por presuntamente haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada Nadia Beller, que fue nada más la punta del ovillo de una trama mucho mayor.

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Cerimedo fue asesor de campaña y autodeclarado gestor de granjas de bots (cuentas ficticias en redes) de apoyo a los actuales presidentes de derecha de la región, como el de Argentina, Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira en Bolivia.

Precisamente, la justicia boliviana ahora sumó más causas contra Cerimedo, además de la acusación de ser el presunto instigador de sicariato, entre ellas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mientras tanto, a nivel local, el vínculo de Rivas con el gobierno de Peña sigue sin poseer explicación por parte de Cancillería, pese a que lo incluyeron como “honorable consejero” en el evento denominado Latino Inaugural Ball, organizado por Hispanic 100 en Washington, donde posó junto a Peña y el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Junto a este último, también se lo fotografió haciendo “lobby” junto a congresistas de los EE.UU. en favor de la fallida candidatura de Ramírez Lezcano para ser Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Andy Rivas también figuró como parte de las comitivas oficiales en viajes al exterior, como la reapertura de la Embajada de Israel y eventos en Taiwán.

Al pedido de Espínola que fue ninguneado, se sumó la solicitud del senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), aprobada ayer por el Senado, en la que se reiteran varios de los datos ya exigidos, ampliándolo a posibles vinculaciones hasta la actualidad.